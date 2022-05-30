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Максим Токарев. Первый камикадзе

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Максим Токарев. Первый камикадзе.
Что такое «камикадзе» — рассказ про то, как сложился и сформировался феномен японских добровольцев-смертников, не только лётчиков, в период Второй Мировой войны.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5s2kLb3AtbY
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