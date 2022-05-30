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Газовый Капкан: Украина ТРЕБУЕТ от Германии ПЕРЕКРЫТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК | Геоэнергетика Инфо

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Газовый Капкан: Украина ТРЕБУЕТ от Германии ПЕРЕКРЫТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК. Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обратился к властям Германии с предложением перекрыть газопровод #СеверныйПоток1. По его мнению, газотранспортная система Украины сможет справиться с необходимым объемом транзита российского газа в Европу.
В интервью телеканалу «Украина 24» Макогон уточнил, что его компания направила запрос в Министерство экономики Германии вместе с «Нафтогазом». Представленное обоснование: возможности «Северного потока — 1» «уже не отвечают действительности».
Поэтому Украина требует пересмотреть исключения, сделанные ранее, для функционирования Северного потока — 1 и приостановить по нему поставки газа в Европу.
При этом транзит российского газа в Европу до введения ЕС полного эмбарго следует направить через украинскую ГТС, объяснил Макогон.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N_7rGc78N-8
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