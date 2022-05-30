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Брифинг Минобороны России (30.05.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два командно-наблюдательных пункта батальонов ВСУ, узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
 
 Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены три пункта управления и 67 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

 Всего в результате ударов авиации за сутки уничтожено до 320 националистов, а также 47 единиц вооружения и военной техники ВСУ.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Северодонецк, Новочервоное, Василевка Луганской Народной Республики, Пантелеймоновка, Григоровка, Красногоровка, Невельское Донецкой Народной Республики, Петраполье, Петровское, Глинское Харьковской области, Чернобаевка и Александровка Херсонской области.

 Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 9 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, а также 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

 Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

 Кроме того, в результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установка реактивных систем залпового огня, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3294 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16294
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24046 20044
    марина час назад

      «По состоянию на 13:24 30 мая 2022 года в результате обстрела в Ворошиловском и Будённовском районах Донецка пострадали 18 человек, из которых 16 взрослых и два ребёнка», — заявили в ведомстве.

      По данным Минздрава, в числе трёх погибших при обстреле есть один ребёнок.

      Ранее СК России сообщил, что следователи проведут расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками.
      п.с. на фоне убитых военных сотнями в ВУ ,то это относительно мало ,но могли бы и по Днепру с Киевом шарахнуть Донецкие и тогда бы это было ответкой ,а суды над исполнителями рядовыми -ерунда ,показуха ..Еще откормленных и отпустят по указанию или просьбе Партнеров азовцев ,которые что-то там в Харькове организуют подобное…Сестра двоюродная говорит их Харькова ,что вернулась в город (дом рядом с аэропортом,из окон аэродром виден),уцелел ,она получила пенсию за апрель от Зе ,бегает по городу -мах гуманитарки собирает ,т.к. не отмечают же ,сколько кто оторвет в одни руки ,она всегда была работящей и без политустановок…..Странная ,странная эта война и странные участники ,вот только сотни раненных настоящие

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