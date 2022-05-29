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Гражданская война. События на Украине

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Новый выпуск исторического цикла "Гражданская война" от историка Игоря Пыхалова.
Выпуск посвящен событиям гражданской войны на Украине (актуально, да?)



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7643746.html
Метки: 1917, 1918, 1919, 1920, антанта, бандиты, белые, гражданская война, история, красные, Украина
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