Экзамен в Красном университете. М. В. Попов, А. С. Казённов, К. В. Юрков, Д. Б. Дегтерёв. 18.05.2022
Испытание учащихся первого года обучения в Красном университете провели преподаватели Михаил Васильевич Попов, Александр Сергеевич Казённов, Денис Борисович Дегтерёв, Кирилл Валерьевич Юрков. 18.05.2022.
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