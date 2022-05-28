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Экзамен в Красном университете. М. В. Попов, А. С. Казённов, К. В. Юрков, Д. Б. Дегтерёв. 18.05.2022

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Испытание учащихся первого года обучения в Красном университете провели преподаватели Михаил Васильевич Попов, Александр Сергеевич Казённов, Денис Борисович Дегтерёв, Кирилл Валерьевич Юрков. 18.05.2022.
Все занятия учебного года 2021–2022: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO623SBx_ekBvAekto-Fkom1
#УниверситетРабочихКорреспондентов

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EYEuoAXrcUU
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