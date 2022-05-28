Балтика. Путешествия во времени
Александр Константинович Ингилевич, историк, путешественник, действительный член Русского Географического общества, рассказывает руководителю фонда Культурная Столица Сергею Зотову об исследовании морских глубин, о своих личных открытиях на Балтике и о погружениях на затонувшие корабли. Капсулы времени, мифы и легенды, реальные морские истории, события далёкого прошлого и современности.
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