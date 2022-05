При входе в плотные слои атмосферы корпус аппарата из-за сопротивления атмосферы нагрелся выше 2200° С, стала гореть абляционная защита. Посадка произошла в Саратовской области. Весь полёт длился 1 час 48 минут (108 минут). Максимальная высота подъёма (апогей орбиты) составила 327 км.

Траектории полётов Юрия Гагарина и Алана Шепарда.



Полёт Алана Шепарда длился 15 минут, это был самый короткий полет в космос за всю историю космонавтики (если не считать аварийные полёты).



Траектория полёта А. Шепарда изображена на рисунке выше (на карте) синим цветом. Баллистическая ракета "Редстоун 3" преодолев границу начала космоса (линия Кармана, 100 км), вывела космический корабль-капсулу "Меркурий Редстоун 3" ("Фридом-7") на несколько минут в космос.



Максимальная скорость, которую достиг космический аппарат – 2,3 км/c.



С такой скоростью капсула не вышла на орбиту, а поднявшись вверх на 186 км, стала падать вниз. Примерно через 486 км она упала в Атлантический океан.

Недостаточная грузоподъемность американских ракет привела к тому, что «Меркурий» был очень маленьким и тесным, объём был в 3 раза меньше, чем у "Востока-1". Астронавты говорили, что не «садятся» в капсулу, а «надевают её на себя».

Сравнение ракет СССР (слева) и США (справа)

Крошечная капсула, в виде усечённого конуса, высотой менее 7 футов (2 метра), находится на верху ракеты, там и размещается астронавт.

Капсула "Меркурий" и названия 6 экспедиций



Обычно астронавта в капсуле изображают так, как будто он управляет автомобилем или самолётом.

На самом деле почти всё время астронавт лежит на спине, задрав ноги выше головы.

Расположение астронавта в капсуле перед стартом



На фотографиях Шепарда перед стартом показывают вот так:

Алан Шепард на борту Freedom 7 перед стартом



На самом деле он лежал вот так, упираясь шлемом в стенку капсулы:

Шепард лежит на спине в капсуле перед стартом



Как происходит "загрузка" астронавта в ракету, вы можете увидеть в действии – там (другой астронавт из команды великолепной "семёрки") Джон Гл енн (10 февраля 1962 г.), втискивается в такую же капсулу.

А вот "загрузка" и Алана Шепарда.

О том, что это весьма неудачное расположение тела, писал канал "ТТТ – Тепло Твердого Топлива". С одной стороны, человек лучше всего переносит перегрузки в направлении действия грудь-спина, потому изначально космонавт располагается в положении, близком к горизонтальному.

А теперь приложим осевую силу – как при старте, так и при спуске. Ноги "задраны" вверх, позвоночник, спина голова горизонтальны, что обеспечивает прилив крови к голове.

Человек несколько лучше переносит перегрузки положительные, направление голова-таз, когда кровь отливает от головы, нежели отрицательные, направление таз-голова, когда кровь приливает к голове.

Получается, что положение астронавта в Меркурии некий симбиоз оптимального горизонтального, с максимальной переносимостью перегрузок и положения "головой вниз", худшего по переносимости перегрузок.

А вот как располагался Юрий Гагарин внутри космического корабля – голова расположена несколько выше и коленей, и ступней.

Итак, Шепард занял место в корабле за два часа до старта, в 5:15 утра ET (Estern Time). В этом часовом поясе находится Космический центр им. Кеннеди на мысе Канаверал.



Вот как описывает Том Вулф подготовку капсулы непосредственно к полёту в книге "Нужная вещь" (The Right Stuff, 1979). «Нужная вещь» Тома Вулфа – одно из лучших в мировой литературе произведений, посвященных истории разработки и осуществления американцами проекта космических полетов «Меркурий».

А после того как в нее помещали всевозможные баки, трубы, электропровода, инструментальные панели, радиокоммуникации и тому подобное, включая парашют астронавта, капсула превращалась в своего рода кобуру, куда удавалось пропихнуть ноги и туловище, а места для рук оставалось совсем мало.



Так что используемое специалистами слово «вставление» было не так уж далеко от истины.



Сиденье было в буквальном смысле формой спины и ног Шепарда — в Лэнгли с него делали гипсовый слепок. Теперь Шепард сидел в кресле, но на самом деле лежал на спине.

В 06:25. Шепард начал дышать чистым кислородом чтобы предотвратить воздушную эмболию или декомпрессионную болезнь. (Воздушная эмболия – это закупорка кровеносных сосудов, вызванная пузырьками воздуха в кровеносной системе из-за быстрого понижения давления.



Согласно НАСА, давление внутри капсулы было 0,4 атм. Во время подъёма в космос из неё стравливался воздух наружу, чтобы она не треснула от внутреннего давления.)

В 7:00 утра старт отложили на час из-за облачности, мешавшей наблюдениям за ракетой-носителем.



Синоптики обещали прояснение в течение часа. Когда эта проблема разрешилась, случилась ещё неприятность — дал сбой один из компьютеров IBM 7090 в Мэриленде, что потребовало перезапуска системы.



Потом перегрелся инвертор, и пришлось стравливать излишнее давление в кислородном баке. В общем, старт задержали на 2 часа.

Том Вулф ("Нужная вещь"):

Так он и лежал, втиснутый в этот крохотный глухой чехол, обмотанный всеми мыслимыми видами проводов и шлангов, идущих от его тела, шлема и костюма, и прислушивался к гудению, жужжанию, обертонам…



Минуты и часы проходили, а он поворачивал колени и лодыжки на несколько сантиметров в стороны, чтобы оживить кровообращение…



Там, где его плечи были прижаты к креслу, образовались две маленькие зудящие точки. А потом начался прилив в мочевом пузыре.

Появилась проблема, которую не предусмотрели ни инженеры, ни медики. Для полёта, который должен был продлиться всего пятнадцать минут, никто не задумался о санитарно-гигиенических потребностях астронавта.



Проще говоря, в скафандре отсутствовал мочеприёмник. Четыре с лишним часа ожидания в ракете, привели к тому, что первому американскому астронавту пришлось опорожнить мочевой пузырь в скафандр с риском короткого замыкания (предварительно ему отключили всё питание).



Поскольку он лежал ногами вверх, моча потекла по груди и собралась внизу, на спине. Он назвал себя «мокрой спиной» и призвал ЦУП «решить свои проблемы и зажечь наконец эту свечу».

При описании этого момента часто упоминают, что "до последнего были против врачи – на ногах Шепарда были прикреплены датчики, которые могли замкнуться от соленной жидкости".

Возможно, что врачи просто не знали, что Шепард уже несколько часов находится в капсуле ногами вверх. кто знает, какая квалификация была у этих врачей? А может, этот момент придумали для иллюзии достоверности.

К слову сказать, первые туалеты на космических кораблях США появились только в 1981 году.

В итоге старт Шепарда состоялся в 9:34 ET, а приземление – через 15 минут. Таким образом, 4 с половиной часа Шепард лежал ногами вверх. Вот это и есть тот первый момент, на который я хотел обратить ваше внимание.

Далее, согласно официальным отчётам, на 45-й секунде после старта ракету-носитель начало сильно трясти. Шепард был готов к этому, но вибрация была настолько сильной, что он не мог читать показания приборов.

Я просмотрел несколько сюжетов о полёта Шепарда, где внутри корабля стояли две телекамеры: одна снимала лицо Шепарда, другая – приборную панель, но нигде через 45 секунд после старта я не видел никакой тряски, никакой вибрации. Шепард, как нив чём не бывало, переводил глаза влево вправо и был совершенно спокоен и невозмутим, лицо его не дрожало, как будто съёмки производились отдельно, на Земле.

Согласно НАСА, аппарат приводнился в 130 км на восток от острова Гранд-Багама.

Там его уже ждала спасательная группа. На тросе Шепарда подняли на вертолёт.

Я попытался найти кадры, как капсула летит и падает в воду, но пока не нашёл. Есть кадры серо-оранжевого макета, сброшенного с самолёта, и над этим макетом последовательно открывается сначала тормозной, а потом основной парашют.

Но это сброс раскрашенного муляжа. А где тот момент, когда капсула "Меркурия" падает в воду? Пока не нашёл.

Стал искать по документальным фильмам, как Шепард самостоятельно вылезает из приводнившейся капсулы и как ему сбрасывают спасательный пояс-круг.



Этот момент обязательно должен был попасть в объектив фотокамеры, ведь на спасательном вертолёте был фотограф, который делал снимки сверху, направляя камеру вниз.

Подъём Шепарда на тросе на вертолёт



Как только спасательный вертолёт подлетел к капсуле, то вместе с ним, естественно, прибыл и фотограф.



По данному ракурсу видно, что съёмочная камера находится за пределами вертолёта, где-то над головой спасателя, скорее всего, это не фотограф высунулся из вертолёта, а на борту прикреплена выносная фотокамера.



Она, вероятно, находится в том месте, который обведён зелёным цветом.

Около цифры "44" есть окно, но оттуда не могли снимать.



Это окно находится на сдвигающейся дверце транспортного вертолёта, и за этим окном сейчас находится корпус вертолёта. Вертолёт, насколько я понимаю – это Sikorsky h-34.

Вертолёт "Сикорский h-34"



Кроме того, был фотограф и на втором вертолёте, он снимал с боковой точки момент подъёма Шепарда.

Все репортажи приводнения начинаются сразу с подъёма Шепарда на тросе. Причём первый трос уже прикреплён к капсуле.



Вот три снимка, сделанные с разницей в несколько секунд по времени. Глядя на снимки, понимаешь, что фотографировали много, почти каждую секунду.



Но такое ощущение, что это не документальные, а постановочные кадры.

А где же кадры, как к капсуле крепят первый трос?



Где кадры с открыванием люка? Ведь фотограф уже был на месте.



Где тот момент, когда Шепарду сбрасывают спасательный круг?



Где кадры, как Шепард ждёт на края люка? Не нашёл таких кадров.

И всё-таки, кадры с надеванием спасательного круга мне найти удалось:

Астронавт надевает спасательный пояс-круг и его поднимают на тросе.



Это стоп-кадры из видео. Но на видео запечатлён тренировочный подъём какого-то неопределенного астронавта. Там и капсула другого цвета – полосатая, чёрно-оранжевая. И на фоне за капсулой виден берег со строениями и яхтами.



Это однозначно какая-то тренировка, хотя в документальном фильме этот момент называется "Landing and recovery". Но "Меркурий" Шепарда приземлился в открытом море, а не у берега.



К тому же в этом фильме не понятно, что за человек находится в сером костюме в кадре, да ещё и в шлеме. Шепард на всех фотографиях показан без головного убора.

Я всё больше склоняюсь к мысли, что никакого реального полёта с астронавтом на борту не было. Алана Шепарда просто подвезли к плавающей капсуле и сделали фотосессию с подъёмом на тросе.

Америке нужно было как-то ответить на полёт Юрия Гагарина, а не всё ещё было готово к реальному запуску человека в космос. Вот поэтому НАСА и пошло на имитацию полёта.

А первым, кто совершим реальный суборбитальный полёт, был Вирджил "Гас" Гриссом, через 2,5 месяца после Шепарда, 21 июля 1961 года.

