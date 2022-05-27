Главная » История, Наука, Творчество

От вас скрывают контекст события? Скорее всего, вам лгут

9 0
Когда вам кто-то рассказывает о некоем историческом событии, но при этом умалчивает о его контексте, то такой рассказчик врёт. А врёт он вольно или нет – это уже другой вопрос.

Вот конкретный пример.

Советский космонавт Юрий Гагарин совершил полёт в космос. Американский, гм, астронавт некоторое время спустя также совершил полёт в космос.

Получается, что хотя Штаты и не были первопроходцами, но тем не менее должны занимать почётное место в истории освоения космического пространства.

Когда встречаешь подобное, и, вроде бы, правдивое утверждение, то ложь остаётся сокрытой. Ибо не освещены детали обоих полётов, т.е. скрыт контекст событий.

Чтобы лучше увидеть ложь и манипуляцию читателем, давайте всё же проясним некоторые детали.

Максимальная высота полёта Гагарина достигла 327 км, время полёта – 108 минут.

Было преодолено расстояние в 40 с лишним тысяч километров – совершён полный виток вокруг Земли. Достигнута первая космическая скорость – 7,9 км/c.

Теперь о „космическом” полёте американца Алана Шепарда. Он длился 15 минут.

Максимальная достигнутая высота полёта – 186 км, дальность полёта – 486 км.
Максимальная скорость, которую достиг космический аппарат – 2,3 км/c.

Можно ли такое достижение американцев считать равным свершённому советским космонавтом? Ответ оставим за читателем.

Ну, а нагляднее всего различие в полётах даёт карта с траекториями обоих аппаратов. Очень, знаете ли, наглядно видна разница.

У кого не очень хорошее зрение – вооружитесь лупой для поиска траектории синего цвета.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/6074615.html
Метки: американцы, космос, ложь, манипуляция, советский, ссср, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 октября 2017
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 марта 2020
Кали-Юги больше не будет
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru