От вас скрывают контекст события? Скорее всего, вам лгут
Вот конкретный пример.
Советский космонавт Юрий Гагарин совершил полёт в космос. Американский, гм, астронавт некоторое время спустя также совершил полёт в космос.
Получается, что хотя Штаты и не были первопроходцами, но тем не менее должны занимать почётное место в истории освоения космического пространства.
Когда встречаешь подобное, и, вроде бы, правдивое утверждение, то ложь остаётся сокрытой. Ибо не освещены детали обоих полётов, т.е. скрыт контекст событий.
Чтобы лучше увидеть ложь и манипуляцию читателем, давайте всё же проясним некоторые детали.
Максимальная высота полёта Гагарина достигла 327 км, время полёта – 108 минут.
Было преодолено расстояние в 40 с лишним тысяч километров – совершён полный виток вокруг Земли. Достигнута первая космическая скорость – 7,9 км/c.
Теперь о „космическом” полёте американца Алана Шепарда. Он длился 15 минут.
Максимальная достигнутая высота полёта – 186 км, дальность полёта – 486 км.
Максимальная скорость, которую достиг космический аппарат – 2,3 км/c.
Можно ли такое достижение американцев считать равным свершённому советским космонавтом? Ответ оставим за читателем.
Ну, а нагляднее всего различие в полётах даёт карта с траекториями обоих аппаратов. Очень, знаете ли, наглядно видна разница.
У кого не очень хорошее зрение – вооружитесь лупой для поиска траектории синего цвета.
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