Холод, голод и неоварвары. Шоковая терапия запустит в Европе скачок эволюции? Сергей Савельев
Какова цена многовековой европейской стабильности. Как жители Старого Света смогли развить в себе гибкость мозга 180-го уровня и чем они за это заплатили. Какие политические и биологические изменения ждут континент и мир в обозримом будущем. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.
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