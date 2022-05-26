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Холод, голод и неоварвары. Шоковая терапия запустит в Европе скачок эволюции? Сергей Савельев

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Какова цена многовековой европейской стабильности. Как жители Старого Света смогли развить в себе гибкость мозга 180-го уровня и чем они за это заплатили. Какие политические и биологические изменения ждут континент и мир в обозримом будущем. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.

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Встречи с авторами “ДеньТВ” https://den-magazin.ru/utm/606
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dTKTdYm8UTY
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