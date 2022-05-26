Скоро ли кончатся углеводороды, и что тогда делать? Борис Марцинкевич
На вопросы читателей отвечает главный редактор сайта “Геоэнергетика.ru” Борис Марцинкевич.
Начало здесь https://youtu.be/ic2YmDstLGc
00:54 Насколько правильно наращивать экспорт сырья и возможен ли баланс импорт-экспорт в России
06:20 Завод сжиженого газа в Сургуте
07:09 Термоядерный синтез и его перспективы
08:12 Газификация сел России как замена Северного потока-2
13:41 Синхронизация дальневосточных энергетических сетей
15:06 Перспективны ли идеи по передаче энергии по дну моря по сверхпроводящему кабелю
17:34 Кончается нефть или нет?
21:25 Два новых мегапроекта в России. Перспективы их развития
25:00 Ситуация с новыми научно-техническими разработками в угольной энергетики России
29:37 Новая книга Бориса Марцинкевича
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