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Когда Земля уходит из-под ног

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Дискуссионный клуб.

Продолжение следует, или всё затянулось?
Что изменилось в мире?
Что показало 9 Мая?
Как изменилось сознание людей?
Достаточно ли только патриотического настроя и какова связь между сознанием людей и скоростью завершения специальной военной операции.

Изменилась ли психологическая ситуация в семьях, и какие «сани» готовить летом?
Как вести себя в тесном энергетическом пространстве людей с низко вибрационным уровнем. По каким вопросам есть Единение людей и где и почему большой разрыв в вибрациях.
Как адаптировать свою жизнь к новым реалиям?
Радоваться Жизни и светить или сокрушаться событиями?

Об этом поговорим в Дискуссионном Клубе на Народном Славянском Радио.

С Радостью ответим на ваши вопросы!

В передаче принимают участие:
Ведущие: Елена Андреева, Елена Ромская.
Участники:
Главный редактор Народного Славянского радио – Алексей Орлов;
Психолог – Валерий Гнездов.

До встречи в эфире! Всех благ!
#деньпобеды #дискуссионныйклуб #патриоты #психология
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Uop2Ms-HdYw
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