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Как я служил в Советской Армии. Вспоминает Владимир Виноградов. Часть первая

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Когда-то давно, тогда ещё все пользовались так называемой ICQ или «аськой», получил я сообщение от моего товарища со ссылочкой на потрясающий жизненной простотой видеоролик про одного мужика, который ездил на войну. С тех пор этот рассказ переслушивал неоднократно и должен сообщить, что во многом, благодаря именно ему и сам взялся за «афганский» и грядущие циклы. В этом смысле роль милиционера Виноградова как основоположника жанра переоценить сложно. Да и незачем.

Естественно, никак не предполагал, что однажды мы встретимся с Владимиром Виноградовым и обстоятельно побеседуем на смежную тему. Это первая часть рассказа Владимира Александровича о службе в Советской Армии, ставшей одновременно школой строительства межличностных отношений и учреждением, способствующим оттачиванию практических навыков ведения эффективных переговоров. Товарищ Виноградов научит как выйти сухим из армейской бани, расскажет как был Лениным и утратил военно-морским способом шинель Дзержинского и разъяснит тактику обороны и наступления одиночного бойца, вооружённого пожарным багром.

По вашим просьбам русский язык в интервью сохранён во всём своём многобразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов.

Если вы «отслужили как надо» в рядах советской, российской или другой армии, сохранили тёплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве — напишите, пожалуйста, в редакцию «Специнформа».

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✅ Все выпуски из цикла «Дембельский альбом»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo2gI1w_RHeQyuYuSuAWR3lF

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mZaNOepNG44
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