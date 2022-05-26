Как я служил в Советской Армии. Вспоминает Владимир Виноградов. Часть первая
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Когда-то давно, тогда ещё все пользовались так называемой ICQ или «аськой», получил я сообщение от моего товарища со ссылочкой на потрясающий жизненной простотой видеоролик про одного мужика, который ездил на войну. С тех пор этот рассказ переслушивал неоднократно и должен сообщить, что во многом, благодаря именно ему и сам взялся за «афганский» и грядущие циклы. В этом смысле роль милиционера Виноградова как основоположника жанра переоценить сложно. Да и незачем.
Естественно, никак не предполагал, что однажды мы встретимся с Владимиром Виноградовым и обстоятельно побеседуем на смежную тему. Это первая часть рассказа Владимира Александровича о службе в Советской Армии, ставшей одновременно школой строительства межличностных отношений и учреждением, способствующим оттачиванию практических навыков ведения эффективных переговоров. Товарищ Виноградов научит как выйти сухим из армейской бани, расскажет как был Лениным и утратил военно-морским способом шинель Дзержинского и разъяснит тактику обороны и наступления одиночного бойца, вооружённого пожарным багром.
По вашим просьбам русский язык в интервью сохранён во всём своём многобразии, поэтому отсадите, пожалуйста, детей подальше от ваших голубых экранов.
Если вы «отслужили как надо» в рядах советской, российской или другой армии, сохранили тёплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве — напишите, пожалуйста, в редакцию «Специнформа».
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