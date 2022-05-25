Зачем Швеция и Финляндия вступают в НАТО на самом деле?
С какой целью Финляндия и Швеция вступают в Североатлантический Альянс? Чем это на самом деле может быть опасно для нас? Об этом говорит историк, политический эксперт Игорь Шишкин.
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