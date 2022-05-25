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Зачем Швеция и Финляндия вступают в НАТО на самом деле?

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С какой целью Финляндия и Швеция вступают в Североатлантический Альянс? Чем это на самом деле может быть опасно для нас? Об этом говорит историк, политический эксперт Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PQMd12sYVVg
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