Володин: Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после того как Соединённые Штаты приостановили лицензии на обслуживание внешнего долга РФ, Москва начнёт платить за него в рублях.
Сегодня истёк срок действия генеральной лицензии Минфина США, позволявшей нашей стране производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Накануне финансовое ведомство сообщило, что не намерено продлевать срок действия опубликованного в марте документа, исключавшего из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.
«Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России, – отметил Володин в Telegram. – На этот вызов у нашей страны есть решение. Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчётов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю».
Сегодня утром доллар в начале торгов на Московской бирже стоил 55,8 рубля, дешевея на 1 рубль (по данным на 10:01 мск). Евро опускался до 57,1 рубля — это на 1,45 рубля дешевле, чем на закрытии предыдущих торгов.
6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.
С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около 300 млрд долларов, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.
По материалам ТАСС, Telegram, «Известий», Forbes
Это правильно. Цена российского рубля поднимается сильно.
Но Россия отказалась платить пенсию гражданам бывших союзных республик включая гражданам Белоруссии переехавшим в Россию.
Это наверно последний удар под дых мне от России. Я всю жизнь мечтал и заслужил закончить свои последние дни среди русских.
Не судьба.
Ага. Когда “****** называли” (это не к тебе- хотя хз) об нашей пенсии и не задумывались.
А когда “петух жареный” клюнул сразу РОССИЯ.