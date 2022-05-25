Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после того как Соединённые Штаты приостановили лицензии на обслуживание внешнего долга РФ, Москва начнёт платить за него в рублях.

Сегодня истёк срок действия генеральной лицензии Минфина США, позволявшей нашей стране производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Накануне финансовое ведомство сообщило, что не намерено продлевать срок действия опубликованного в марте документа, исключавшего из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

«Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России, – отметил Володин в Telegram. – На этот вызов у нашей страны есть решение. Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчётов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю».

Сегодня утром доллар в начале торгов на Московской бирже стоил 55,8 рубля, дешевея на 1 рубль (по данным на 10:01 мск). Евро опускался до 57,1 рубля — это на 1,45 рубля дешевле, чем на закрытии предыдущих торгов.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.

С конца февраля страны Запада начали блокировку российских валютных резервов. Всего заморожено около 300 млрд долларов, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

По материалам ТАСС, Telegram, «Известий», Forbes