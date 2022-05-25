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Упрощенное получение российского паспорта для Херсона и Запорожье

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1. Сегодня Путин упростил получение российского паспорта для жителей Херсонской и Запорожской областей. В Крыму уже предложили открыть паспортные пункты для ускоренной выдачи. Ранее называлась цифра в 70% населения обеих областей, которые могут получить паспорта.
2. Само собой, после паспортизации и экономической интеграции, встанет вопрос о вступлении в состав России. ВГА обеих областей уже заявляют, что планов создавать ХНР и ЗНР нет – есть планы интегрироваться в состав России. В Кремле ранее заявляли, что это должны решать местные через референдум.
3. Другие области также могут быть подключены к программе после внесения дополнительных изменений в данный закон.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7635351.html
Метки: война на украине, ДНР, документы, Запорожье, лнр, паспорт рф, Путин, Россия, Украина, Херсон
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 23972 19974
    марина час назад

      Редкая баржа с кавунами теперь доплывет из Херсона до Киева…

      • 15094 14018
        KTмарина час назад

          Уже лет 20 как баржи с кавунами по Днепру не ходят.

          • 23972 19974
            маринаKT час назад

              это образно -при желании не сможете…”Вояки теперь уже батальона Черкасской Теробороны отказываются воевать и записали видеобращение. Есть в тг и еще один бунт непонятно какого подразделения.

              Об обмене. Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с КР только когда сдавшиеся боевики будут осуждены — замглавы МИД РФ.”…Ты с братом имеешь связь ,что врут наши СМИ -укр.не интересны ,ибо Зеля ..и МИ6 всё ясно..Сегодня Путин продлил возраст для контрактников до 50 лет..

            • 22843 21341
              жора шаповKT 42 мин. назад

                Та каждый год , как перемога,- баржа с кавунами плыла до Куева. Грося первый хвастался, кажись.

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