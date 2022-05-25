Упрощенное получение российского паспорта для Херсона и Запорожье
1. Сегодня Путин упростил получение российского паспорта для жителей Херсонской и Запорожской областей. В Крыму уже предложили открыть паспортные пункты для ускоренной выдачи. Ранее называлась цифра в 70% населения обеих областей, которые могут получить паспорта.
2. Само собой, после паспортизации и экономической интеграции, встанет вопрос о вступлении в состав России. ВГА обеих областей уже заявляют, что планов создавать ХНР и ЗНР нет – есть планы интегрироваться в состав России. В Кремле ранее заявляли, что это должны решать местные через референдум.
3. Другие области также могут быть подключены к программе после внесения дополнительных изменений в данный закон.
Редкая баржа с кавунами теперь доплывет из Херсона до Киева…
Уже лет 20 как баржи с кавунами по Днепру не ходят.
это образно -при желании не сможете…”Вояки теперь уже батальона Черкасской Теробороны отказываются воевать и записали видеобращение. Есть в тг и еще один бунт непонятно какого подразделения.
Об обмене. Россия будет рассматривать возможности обмена пленными с КР только когда сдавшиеся боевики будут осуждены — замглавы МИД РФ.”…Ты с братом имеешь связь ,что врут наши СМИ -укр.не интересны ,ибо Зеля ..и МИ6 всё ясно..Сегодня Путин продлил возраст для контрактников до 50 лет..
Та каждый год , как перемога,- баржа с кавунами плыла до Куева. Грося первый хвастался, кажись.
Не знаю.Живу на Днепре,единственные баржи которые видел это “Нибулоновские”.Все остальные,походу, давно порезаны на металл.
Та то была пи-ар акция каждый год – Хер-сон Куеву кавуны вёз баржей. Раз в год.
Возможно.Днепр ещё немного и превратится в речку-вонючку.Уже лет 10 как в нём купаться стало невозможно,разве что зимой.Обмелел,никто не чистит.