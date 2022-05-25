Поляки недовольны тем, что именно им пришлось взять на себя основную часть бремени, связанного с нежданными гостями – причём делать это приходится за свой счет. К этому примешивается и другой повод для недовольства: Варшава протестует против того, что ей навязывают вакцину от COVID-19 в объёмах, намного превышающих потребности государства. «Лучше дали бы нам денег на содержание беженцев», – требуют поляки.

В польском правительстве считают, что Брюссель очень туманно представляет себе проблемы, стоящие перед Польшей на сегодняшний день. Недавно министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в интервью новостному телеканалу TVN24 сообщил, что запасы антиковидной вакцины в стране намного превышают текущие потребности в вакцинации. В связи с этим, по словам Недзельского, поляки уже подарили или продали около 30 млн доз вакцины третьим странам. Сейчас же, как напомнил министр, в связи с улучшением глобальной эпидемиологической ситуации потребности в этих препаратах во всём мире существенно сократились. Всего в Польше – стране с населением около 38 млн человек – полную вакцинацию от короновируса прошли уже более 22,4 млн. Недзельский добавил, что, согласно проведённым исследованиям, около 95% польского населения выработали иммунитет к коронавирусу – в ходе вакцинации или в результате заражения COVID-19. Стало быть, этот вопрос для государства закрыт – по крайней мере, на какое-то время.

В связи с образовавшимся вопиющим «перекосом» Варшава обратилась к Еврокомиссии с настоятельной просьбой перераспределить значительные объёмы поставок вакцин, запланированные на период до конца 2023 года, на более длительный период – например на десять лет. Дело в том, что это именно ЕК от лица государств-членов Евросоюза заключает контракты с крупными производителями вакцин – и Варшава сочла нужным вмешаться в этот процесс. Министр Недзельский напомнил, что контракты на поставки вакцин заключались во время совсем другой ситуации, которая теперь существенно изменилась. Но сейчас, когда польское правительство столкнулось с необходимостью взять на себя содержание миллионов беженцев с Украины, производители вакцин, по словам Недзельского, проявляют «полное отсутствие гибкости».

Деньги от ЕС «на беженцев» первым начал требовать в апреле премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В ходе беседы с немецким изданием Bild он рассказал о своей поездке во Львов и об оказании Польшей помощи раненым солдатам ВСУ. Также он упомянул о 2,5 млн прибывших на тот момент в Польшу беженцев, которым страна, по его словам, «открыла свои двери и сердца».

Польский премьер-министр пожаловался, что для лечения ВСУшников, и для заботы о беженцах стране нужны деньги, но пока Евросоюз не заплатил Польше «ни цента». Моравецкий напомнил о миграционном кризисе 2015 года, когда беженцев принимала Турция и ей оказывалась финансовая помощь со стороны Евросоюза.

«Мы хотим справедливого отношения: если Турция получила миллиардную поддержку во время последней волны беженцев, то я думаю, что мы тоже сейчас заслуживаем помощи ЕС», – отметил Моравецкий.

17 мая уже сам президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в том, что оно выделяет странам ЕС недостаточно средств для приёма беженцев с Украины. Дуда считает, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство». Днём ранее аналогичную претензию высказали в польском МВД. Заместитель главы этого ведомства Павел Шефернакер сообщил, что 95% всех средств, выделенных государством для помощи беженцам с Украины, уже израсходованы – и теперь нужна помощь Евросоюза. «Мы хотим эти средства не для Польши и не для поляков, а исключительно на помощь всем тем, кому Польша сегодня помогает, кто убегает от войны», – пояснил Шефернакер. Чиновник добавил, что ЕС необходим специальный фонд помощи беженцам с Украины и что для этого нужно провести встречу на уровне руководства стран Евросоюза: возможно, она состоится уже в ближайшее время. А заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач, общаясь с прессой в Брюсселе, уточнил: «Мы добиваемся, чтобы наши европейские партнеры, а прежде всего Еврокомиссия выделили дополнительные средства на поддержку украинских беженцев». Финансовая поддержка, по его словам, нужна не только украинцам, но и тем полякам, кто предоставляет им жильё.

Нужно отметить, что поляки и в самом деле несут большие затраты, связанные с прибывающими украинцами. Большинство новоприбывших пользуются услугами специальных пунктов приёма беженцев, которые организуют их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано не менее тридцати.

Впрочем, некоторых из беженцев встречают родные и близкие, переехавшие в Польшу в предыдущие годы – как-никак, это государство давно уже освоено украинскими гастарбайтерами. В Варшаве подсчитали, что с 24 февраля украинско-польскую границу пересекли более 3,4 млн украинцев, но часть из них была в стране транзитом. Реальное количество оставшихся в республике украинцев – свыше 1 млн. Именно такое количество получили польский идентификационный номер PESEL. Этот документ дает доступ новоприбывшим к местным услугам здравоохранения, образования и позволяет платить в Польше налоги.

Дошло до того, что 26 апреля польский министр юстиции Збигнев Зебро предложил приостановить перечисление взносов республики в бюджет Евросоюза. В ходе состоявшейся пресс-конференции Зебро заявил, что Польша «оказывает наибольшую, не считая США, финансовую помощь Украине». Госчиновник отметил: «Во имя ценностей, которые объединяют страны европейского сообщества, мы имеем право выступить с предложением, чтобы декларации солидарности были не только на словах, но и нашли своё выражение в реальной, ощутимой финансовой помощи. Не для нас, как для Польши, а для беженцев». Зебро уточнил, что предложил правительству попросить Еврокомиссию, чтобы та «на время этой чрезвычайной ситуации рассмотрела приостановку выплаты если не всего, то, по крайней мере, существенной части взноса, который Польша платит в бюджет ЕС».

Многие поляки сейчас склоняются к мысли, что беженцы «объедают» их, ведут себя в чужой стране требовательно и заносчиво. Поэтому жители Польши следят за новоприбывшими с удвоенным вниманием: факты некорректного поведения украинцев моментально разносятся по соцсетям.

Справедливости ради, большинство «понаехавших» являются обычными усталыми женщинами с детьми, далекими от стремления «кошмарить» поляков, у которых они находятся в гостях. Но отмечаются и случаи иного рода – вопиющие. Так, разнеслась весть о том, что несколько украинцев в Варшаве вступили в конфликт с местным жителем, закончившийся для него трагически. Польская пресса написала об этом уклончиво: мол, толпа «пьяных иностранцев» около трёх ночи 8 мая начала приставать к девушке на улице Новый Свет. За неё вступился молодой человек, завязалась драка. В результате «иностранцы» избили парня на тротуаре, а потом ударили ножом в спину. Пострадавший сумел добраться до ближайшего магазина, где повалился на пол. Медицинская помощь запоздала, и он скончался.

Новость сопровождалась видеороликом, снятым кем-то на месте трагедии. Поляки в комментариях к обнародованному видео отмечали, что на кадрах отчетливо слышна украинская речь, и недоумевали, почему СМИ страны уклончиво называют преступников «иностранцами». Варшавская полиция сообщила об инциденте очень кратко: отметив, что в интересах следствия личность, возраст погибшего и обстоятельства совершения преступления обнародованы не будут. В соцсетях тут же начали разноситься слухи о том, что якобы власти оказывают давление на семью погибшего, убеждая их не говорить о национальности нападавших. Люди рассказывают друг другу и о других случаях, когда украинцы устраивали разного рода хулиганства и дебоши.

Доказательством нарастающей «усталости» Польши от украинских беженцев стали слова министра образования Пшемыслава Чарнека. Общаясь с прессой, высокопоставленный госчиновник предупредил, что уже 24 мая порядка 7 тысяч прибывших с Украины детей должны сдать в Польше экзамен на знание государственного языка.

Те, кто сделать этого не сумеет, останутся на второй год или же не смогут поступить в высшие учебные заведения Польши. «Таковы времена. Мы не можем приравнять ребёнка, который не знает языка, не знает польской литературы, к ребёнку, который восемь лет ходил в начальную школу и учился в нашей системе», – констатировал министр, состоящий в рядах правящей партии, консервативного «Права и Справедливости». Это его заявление вызвало сильнейшее недовольство беженцев, усмотревших в нём ясный месседж: польские школы – не для украинских детей.

Негодуют и польские либералы. Например, издание oko.press пишет: «Чарнек защищает польскую школу, причиняя вред украинским детям». По мнению издания, совсем не обязательно из-за незнания языка лишать детей беженцев возможности получать образование в Польше. Как считают либералы, маленькие украинцы могли бы подучить польский язык за два месяца предстоящих каникул – например, в рамках совместных летних лагерей, куда их можно было бы помещать совместно с юными поляками. «Но министерство не хочет финансировать такие проекты, отвергая доводы местных властей», – негодует oko.press. Там считают, что Министерство образования Польши снимает с себя ответственность за судьбу детей-беженцев. А 19 мая организация «Сильнi разом» («Сильны вместе») закрыла приёмный пункт на польско-украинской границе. Как сообщило руководство «Сильнi разом», теперь национальный центр координирования волонтёрской помощи будет оказывать помощь тем украинцам, которые решили вернуться на родину.

Но тут нужно отметить, что тяготы, которые несёт Польша от присутствия беженцев, отчасти компенсируются выгодами, которые она получает от прибытия новых рабочих рук. Недаром директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью «Голосу Америки» откровенно сказал: «В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдёт, тем лучше. Однако, кое-кто из беженцев может остаться на долгий период. И это будет позитивом для ЕС, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы». В связи с этим киевские политологи иронизировали, что постоянные заверения Польши в поддержке суверенитета Украины – это, конечно, хорошо, но и дешёвая трудовая сила полякам никогда не помешает.

Интересно, что ещё 1 февраля, когда никаких беженцев с Украины не было, премьер Польши Матеуш Моравецкий тоже затронул эту тему. «Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. Польские предприниматели ценят украинских работников – ожидаем, что из года в год потребуется ещё больше рук», – подчеркнул тогда глава польского правительства.

Всего за минувшие два месяца в Польше устроились на работу около 100 тысяч украинцев. Министр семьи и социальной политики республики Марлена Малонг ранее сообщила, что правительство одобрило специальный закон, упрощающий украинцам доступ к рынку труда, и готовит новый пакет решений в этом направлении, поскольку «польской экономике нужны дополнительные работники».

А поскольку большинство их тех, кто сумел успешно трудоустроиться, уже вряд ли вернутся на родину, то можно сказать, что если Украина потеряла огромное количество рабочих рук, то Польша их приобрела.

Этот нюанс подметило издание Bloomberg. Там пишут, что после того, как Польша приняла более 3 миллионов беженцев с Украины, это благоприятно сказалось на темпах её экономического роста. Так, поскольку у большинства украинских беженцев (напомним, что это в основном женщины, дети и пожилые люди) мало личных вещей, благодаря их прибытию в Польше возросли продажи разнообразных товаров – от обуви и одежды до продуктов. Это помогло уравновесить другие экономические трудности, включая растущую инфляцию. В итоге в первом квартале 2022 года экономика Польши выросла (по сравнению с 2021 годом) на 8,5% – быстрее, чем предрекали эксперты. Нечто подобное, кстати, наблюдается и в Венгрии, где рост составил 8,2%. А в Румынии же объём производства вырос на 6,5%, что превысило средний показатель почти втрое. Обе этих страны также активно принимали у себя беженцев с Украины

Экономист из компании Oxford Economics Матеуш Урбан отмечает: «Хотя приток украинских беженцев в Польшу приведёт в краткосрочной перспективе к значительным финансовым затратам, мы считаем, что рост потенциала экономики в долгосрочной перспективе их более чем компенсирует».

В свою очередь, глава Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что на спрос со стороны украинских покупателей приходится почти половина недавнего увеличения потребительских расходов, которые долго были ключевым драйвером польской экономики. «У этих потребителей есть собственные средства, привезенные с Украины. Они также получают средства от нас, которые сразу же тратят – не копят, а сразу же тратят на самые необходимые товары», – поясняет Глапиньский. Таким образом, можно констатировать, что Польша гонится за двойной выгодой: приподняв за счёт беженцев экономику, она ещё и хочет получить на них субсидии ЕС.





