Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Кроме того, Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в осуществлении перехода на новую систему.

Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к «своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов».

Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе «неудачным экспериментом на российских детях и молодежи». Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования.

Идею поддержали также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет.

С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также реализации образовательных программ длинного цикла при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом — 154. Специальностей было 125, стало 124.

Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты. Возможность участия в Болонском процессе была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе. Однако в 2007 году было принято решение об обязательной реализации системы в российских вузах.

По материалам РИА Новости, «Известий», газеты «Коммерсантъ»