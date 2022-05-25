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Минобрнауки подтвердило намерение отказаться от Болонской системы

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Использованные источники: ria.ru
Минобрнауки подтвердило намерение отказаться от Болонской системы

Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Кроме того, Минпросвещения выразило готовность взаимодействовать с Минобрнауки в осуществлении перехода на новую систему.

Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к «своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов».

Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе «неудачным экспериментом на российских детях и молодежи». Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования.

Идею поддержали также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет.

С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, где приоритет отдается обучению в рамках специалитета, а также реализации образовательных программ длинного цикла при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом — 154. Специальностей было 125, стало 124.

Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему 19 сентября 2003 года. Несмотря на это, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты. Возможность участия в Болонском процессе была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе. Однако в 2007 году было принято решение об обязательной реализации системы в российских вузах.

По материалам РИА Новости, «Известий», газеты «Коммерсантъ»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minobrnauki_podtverdilo_namerenije_otkazatsa_ot_bolonskoj_sistemy_104.htm
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 23968 19970
    марина три часа назад

      а где сегодня основатели Болонской системы -Кузьминов ,Фурсенко.Они изгнаны или они же и будут внедрять новую..

    • 954 708
      Ленид два часа назад

        Выйдет дохлый номер с реформой образования, если это дело будет поручено чиновникам Минобра.
        Дело чрезвычайное, потребует создания специального центра, от власти Президента, с контролем от Думы. Либералы это дело похоронят!
        А главное – всякое обучение-просвещение для общественного блага должно быть БЕСПЛАТНЫМ. Это функция государства,а никакая не коммерческая услуга.

        • 23968 19970
          маринаЛенид 14 мин. назад

            Ты ставишь телегу впереди лошади Ленид.Чиновники исполнители заявленных и поставленных задач -бывают плохие ,бывают получше.Но цели и целеполагание ни они озвучивают ,а Кто? И почему сегодня а не вчера…
            посмотри ссылку про Любимову ,которую лично Путин рекомендовал как шуструю…Он ошибался в ней -нет ,ФСБ знало её жизнь досконально.Просто ,на поставленные или еще не ясные цели достаточно было этой тушки ,да еще и часть шоу бизнеса удовлетворили … https://marena99.livejournal.com/10558312.html
            п.с. сейчас от культуры потребуют переориентации и эти же будут петь -широка страна моя родная…

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