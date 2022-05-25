Брифинг Минобороны России (25.05.2022 г.)
В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск на Донбассе.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара; две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Прходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово Донецкой Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.
Процесс разгрома военной машины укронацистов продолжается!
Слава армии России!
Слава труженикам на поле боя!
Залог победы – единство армии, народа и правителей!
Но не следует расслабляться, ибо не исключен удар в спину, предательство от пятой колонны.
Всякие разговоры о переговорах, соглашениях до окончательной Победы, – следует считать предательством!
Умнейший Киса Киссенджер ,мавр дипломатии челночной ,орет благим матом сегодня в Давосе -нужно немедленно заключать перемирие ,ибо Запад потеряет всё (а сегодня еще отломится),победа Украины невозможна.Но его не слышат,старый хрен,мешает делать деньги напоследок:
“«Роскосмос» составил список из восьми предприятий на Украине, на которых корпорация могла бы восстановить производство и создать рабочие места.
В этот список вошли:
— конструкторское бюро «Южное» и Южный машиностроительный завод в Днепре;
— предприятия «Арсенал» и «Киевприбор», а также Киевский радиозавод;
— три предприятия в Харькове: научно-производственные «Хартрон-Аркос» и объединение «Коммунар», а также специальное конструкторское бюро «Полисвит».
https://news-front.info/2022/05/25/roskosmos-mozhet-pomoch-vosstanovit-rabotu-8-predprijatij-na-ukraine/
Исходя из этой информации, Днепропетровск, Харьков и Киев Россия точно не намерена оставлять бандеровским висельникам и жидобандеровской псевдоэлитке, состоящей из банды наркоманов, убийц и международных уголовников. …
п.с. Хорошо что Киев включен -государственность -это столица,а голова нацизма официально там -в изгнании не страшен будет…
А то что Мотор Сич (предприятие Китая три месяца не бомбили ,он шлепал двигатели Байрактарам ,а наши отчитывались едедневно ,сколько шт пришибли )так это не подвиг,какого черта долго тянули с этим,все равно Китай уже много лет назад вывез всю техдокументацию,да и как разбомбили ,остановили работу…
ВВП сегодня подписал упрощенное гражданство Запорожской и Херсонской области,неужто заимем ,что наметили -линию 1997г
Когда Белоруссия получила все виды преференций, то МИД официально отказался участвовать в операции на Украине. Это не предательство России, это забота о людях в Независимом и Суверенном от России государстве Белоруссия.
В Харькове люди уже говорят, что их освобождать никто не просил Россию, и разбомбили цыетущий город Харьков. Хотя Харьков пока еще не бомбили.
Сегодня 25 мая отпала необходимость Китаю судиться в Европе с “моторсич” за съеденные инвестиции. Сегодня морского и авиа базирования ракеты разбомбили “моторсич”. Там убиты 300 запарожских нациста.