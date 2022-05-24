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Россия выйдет из Болонского процесса

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Вслед за заявлениями Патрушева и Володина, Министерство Образования РФ подтвердило, что Россия выйдет из Болонского процесса.
Что означает – систему образования в стране ждут серьезные изменения.
Много разговоров про возвращение к советской системе образования. Но вполне понятно, что вернуть ее как есть без советского общества, в рамках которого советское образование существовало и которое собственно этим образованием формировалось, сейчас не получится.
Так что скорее всего мы увидим какую-то гибридную модель, когда в современную систему образования (прямо скажем далеко не самую лучшую) будут в рамках реформ присаживать отдельные элементы советской образовательной модели. С интересом жду более ясной конкретики.

Относительно ухода от Болонской системы – полностью за. Это была еще одна система зависимости страны от Запада, делая отечественное образование банальным придатком европейской образовательной системы. Эти системы зависимости надо демонтировать во всех возможных сферах, не только в образовательной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7634165.html
Метки: образование, Россия
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 23 23
    Андрей 44 мин. назад

      Школе “знаний” – нет. Даёшь школу умений и навыков.

    • 15071 13995
      KT 38 мин. назад

        Это хорошо.Разговоров про возвращение к советской системе образования много,но не начнут ли эффективные менегеры придумывать свой лесипед?

      • 4093 3505
        Андрей Попов только что

          Они не менее полугода докладывают об этой победе, когда нужно что то пропиарить. По факту болонская система уже не нужна, давно разработали следующую стадию одебиливания – цифровую-дистанционную, оценки знаний ваще не будет. Это секрет только для народа.

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