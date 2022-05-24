Россия выйдет из Болонского процесса
Вслед за заявлениями Патрушева и Володина, Министерство Образования РФ подтвердило, что Россия выйдет из Болонского процесса.
Что означает – систему образования в стране ждут серьезные изменения.
Много разговоров про возвращение к советской системе образования. Но вполне понятно, что вернуть ее как есть без советского общества, в рамках которого советское образование существовало и которое собственно этим образованием формировалось, сейчас не получится.
Так что скорее всего мы увидим какую-то гибридную модель, когда в современную систему образования (прямо скажем далеко не самую лучшую) будут в рамках реформ присаживать отдельные элементы советской образовательной модели. С интересом жду более ясной конкретики.
Относительно ухода от Болонской системы – полностью за. Это была еще одна система зависимости страны от Запада, делая отечественное образование банальным придатком европейской образовательной системы. Эти системы зависимости надо демонтировать во всех возможных сферах, не только в образовательной.
Школе “знаний” – нет. Даёшь школу умений и навыков.
Это хорошо.Разговоров про возвращение к советской системе образования много,но не начнут ли эффективные менегеры придумывать свой лесипед?
Они не менее полугода докладывают об этой победе, когда нужно что то пропиарить. По факту болонская система уже не нужна, давно разработали следующую стадию одебиливания – цифровую-дистанционную, оценки знаний ваще не будет. Это секрет только для народа.