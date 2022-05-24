Очередная смена в «Артеке» подошла к концу. Три недели ребята посещали интересные мероприятия и участвовали в акциях, общались со знаменитыми гостями детского центра, знакомились и находили общий язык со сверстниками, дружили. Теперь настала пора юным патриотам возвращаться на свою малую родину и пересказывать родителям в деталях 21 день своего счастливого путешествия.

Более 3,3 тысячи школьников приняли участие в пятой смене. В начале мая они прибыли в Крым, чтобы насладиться морем, приятной погодой и отличным времяпрепровождением в «Артеке». Большинство мероприятий было посвящено тематике смены, так как пребывание школьников в детском центре совпало с празднованием Великой Победы. Однако ещё до 9 мая детей увлекли всевозможными активностями. Например, 6 мая артековцы вместе с директором детского центра Константином Федоренко водрузили на Адаларах копию Красного Знамени. Спустя два дня ребята возложили цветы к памятникам Крыма: в мемориальном комплексе «Концлагерь “Красный”» в Симферополе, в мемориальном комплексе «Холм Славы» в Ялте, а также возложили цветы к памятникам в Симферопольском районе.

Рано утром в День Победы в детский центр прибыла частичка огня из Александровского сада, который находится у Кремля. Затем дети прошли в «Бессмертном полку» с фотографиями своих предков. Помимо этого, артековцы приняли участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Письмо победы».

Не менее интересными показались детям и мероприятия, не посвященные Дню Победы. Они были направлены на интеллектуальное и физическое развитие школьников. Так, участвуя в ретро-киноклубе «О героях былых времён» можно было порассуждать о фильмах, в квесте «Наука побеждать» - потренировать ум. Испытать свою выносливость ребята смогли в спортивно-игровом многоборье «Зарница». В игре приняли участие все отряды и лагеря «Артека», преодолев пять этапов: туристический маршрут, смотр строя и песни, соревнование на меткость, спортивно-туристическую полосу препятствий. Завершилось многоборье общеартековской спартакиадой, которая проходит каждую смену.

В день векового юбилея пионерии в «Артеке» состоялись пионерская зарядка, торжественная линейка, флешмобы, работали творческие площадки, а также провели ряд встреч с ветеранами-артековцами пионерского движения. Общий сбор у костра с пионерскими песнями и печёной картошкой стал красивым финальным аккордом празднования годовщины некогда популярного движения.

Чтобы школьники чувствовали себя бодрыми и энергичными в калейдоскопе событий, сменяющих друг друга, в «Артеке» уже много лет действует четкий режим дня. Его же придерживались и участники смены «Наследники Великой Победы». На сон детям отводилось около девяти часов. Ещё два часа занимал дневной отдых. Пять раз в день артековцы посещали столовые центра, так как в МДЦ предусмотрены первый и второй завтраки, обед, полдник и ужин. В столовых детей ждал шведский стол с разнообразными блюдами, приготовленными поварами комбината питания. В сбалансированных рационах есть всё для здоровья и гармоничного развития ребёнка: каши, супы, мясо птицы и рыба, крупы, овощи и фрукты, творог, молоко, кисломолочные продукты и совсем немного выпечки для поднятия настроения. Ребята не только питались в артековских столовых, но и посещали устраиваемые там мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь. Все новые навыки, знания и впечатления школьники теперь увезут с собой домой, а некоторые пронесут через всю жизнь.