После первых допросов сдавшихся нацистов и их пособников из ВСУ в «Азовстали» складывается следующая картина.



1. Почти все признают, что они исповедуют нацистскую идеологию, основанную на русофобии и героизации нацистских преступников. Любые преступления против жизни русских и русского-язычного населения бывшей Украины заведомо оправдывались на основании «расового превосходства» украинцев над «русней». Члены батальона Азов получали прямое указание подвергать физическому насилию мирное население “Донецкой и Луганской областей”, а также всех “заподозренных в симпатиях к России”.

2. Руководители подразделений дают показания о том, что в феврале-марте 2022 года по указанию Зеленского велась активная подготовка к наступлению на Донецк и Луганск, а затем на Крым. Разрабатывались планы по вторжению на территорию Белгородский и Курской областей.

3. Почти все утверждают, что русофобия не просто поощрялась Зеленским, а до него Порошенко, и правительством Украины, но и активно насаждалась в обществе. Именно русофобия была официальной политикой Киева с 2014 года.

4. Все наперебой рассказывают о массовом участии натовских кураторов в подготовке операций против республик Донбасса и России. Американские и европейские представители готовили и тренировали боевиков «Азова» и других нацистских формирований, активно поддерживая русофобию и поощряя украинский нацизм.

5. Руководители подразделений сообщают, что тактика прикрытия живым щитом из мирного населения была внедрена именно западными инструкторами на основании ведения боевых действий террористическими организациями исламистов в Сирии. Потери среди мирного населения должны были полностью возлагаться на русских. Некоторые признают, что приказ самостоятельно увеличивать число жертв среди гражданских (то есть убивать своих), исходил из Киева.

6. Информационной компанией на Украине также занимались иностранные кураторы, снабжавшие нацистов методологией, технологией и материальной поддержкой. Главная цель была предельная демонизация и криминализация России, ее народа, ее Президента, чтобы у бойцов не было сомнений в необходимости полного истребления «русской нечести».

7. О биологическом оружии сведения от допрашиваемых поступают противоречивые. Пока достоверных свидетельств о его существовании нет. Некоторые говорят, что слышали об этом.

8. Ряд допрошенных признались в совершении преступлений на расовой почве – изнасилований, пыток, зверских садистских убийств.

Картина может меняться в ходе расширения числа допрошенных. Но в целом она ясна уже сейчас, дальше будут только накапливаться подробности. Уже материалов достаточно над трибуналом над Украиной и ее "властями".



В итоге после сдачи "Азова", запрещенного в РФ, есть полная правовая база для легитимации СВО и ее целей. Дальше дело только наших доблестных войск.

А.Г. Дугин



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