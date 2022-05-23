Скотт Риттер о капитуляции ВСУ в Мариуполе
Скотт Риттер про завершение боев на "Азовстали" и капитуляции остатков группировки ВСУ,
На самой "Азовстали" началось активное разминирование территории. Также идет исследование подвалов и тоннелей, где прятались украинские нацики.
Я не понимаю где улыбаться и радоваться .Господа саксы вы звери просто или кто это осуществил:
“Дуда приехал принять остатки Украины? Потому что это уже не лезет ни в какие ворота.
” Поляки на территории Украины получают особые права:
1) смогут занимать выборные должности,
2) быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий;
3) получать доступ к секретным данным,
4) быть судьями,
5) польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине.”
Это как понимать? До этого даже обсуждений на эту тему не было, как раз удобно под видом военного положения “не качать лодку”, так что даже никто и пикнуть не успел. Просто приехал Дуда и ему вот это всё отдали! да еще и поползли слухи, что в Павлоград Днепропетровской области прибыли поляки до двух батальонов численностью (Хтя слухи не подтверждены)
Так кто в этом плане добился своего — британцы-менялы или американцы?
____________
менялы, конечно
американцам на это возразить нечего
чтобы затормозить будут сами подставлять поставленное вооружение под наши удары рядом с польской границей
п.с. что решает Лукашенко в Сочи ,ибо наш министр МО сделал заявление о сосредоточении войск Польши ,минировании участков границы и вылазках на территорию Польши…
п.п. вот такая гибридная, а государств к осени не досчитаешься ,может помидоры хоть вырастут…я ухаживаю,стараюсь..
Тут , Марина, прикол. Прикол в том, что паразиты на оставшейся территории принимают законы, противоречащие Конституции Украины, в законодательном поле которой они , пока , существуют. Хотя 404 уже. Горит сарай,- гори и хата. Тем самым они закладывают в моск упоротых бомбу против себя и бомбу против Польши. Тема “Пан и холоп” будет раскручена вовремя. Я бы посоветовал караул – патриотам начать вопить сейчас. Добавить к распаду и это. А потом, – потом перекрутить по своему.
Да ,моего ума не хватает так видеть ,но вспомнила,что где-то я читала подобное и вот :
” Вообще то был план “поджечь” одномоментно и Киев и Варшаву с последующим Минск, читал инсайды в то время, к сожалению не сохранились. В Польше по ходу не взлетело, потому — “2014″. И как видим по хронологии: Киев, затем Минск (устоял), а за это время в Варшаве — тихой сапой.
Ведь по сути глубинной что Киев, что Варшава — разницы не велики.
А согласно доктрине наглосаксев — аборигены с аборигенами под чутким руководством, славяне со славянами. Так что данные события с сообщениями не удивительны…
Еккл.1:10 Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
_________________
хрен-та
это ни НАТО, ни ЕС
просто “отдельные части” будут сами по себе
с дальнейшим переползанием этой ситуации на саму Польшу — с протекторатами внешних игроков….
п.с. сколько же кто урвет от этой украины и на что риснем мы (пишут ,что сегодня проходит Тегеран типа,потому и заседания в одно время ВОЗ и МЭК в Давосе и в Сочи..