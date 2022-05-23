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Порошенко – на выход

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Если даже каждый третий отправит всего 5 $, мы сможем изменить ВСЁ:

ЮMoney – https://yoomoney.ru/to/410015656761582/0

Btc – bc1q9mlx8gszuux3h2jandyr9rvltkgy0dmpm9eeml

Eth – 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

USDT (ERC) 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

USDT (TRC) TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd

USD (ERC) 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

USD (TRC) TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd

TRC TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd

LTC ltc1qv6gc3uhwhv0xexyf9h77mtk2snhzgeg96sejqg

BNB bnb1zpudv6mdkdqsc5z6vxhq8hhneuh760nkf7meh8

SOL G9xXGdTk9PN7SPAgUDcvQx4jNVgeWTdCxsakrugRQoK4

DOGE DASfu2CSWHX1G1zTJn8RfKQ9yggmdJMvPn

Polygon 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

Shib 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C

PayPal по требованию украинской власти отключен, украинская власть сообщила компании, что мы “отправляем средства террористам”. Потому только криптовалюта, друзья.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HUs4ObBg3MA
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