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Что нам делать, если завтра война?

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К чему в конечном итоге приведет эта борьба в экономической сфере?
Как в свое время Советский Союз противостоял давлению извне, и применим ли прошлый опыт в современных условиях?
На эти и другие вопросы отвечает автор книги «Готова ли Россия к войне?» Дмитрий Верхотуров.

00:46 С чего начать модернизацию экономики России?
03:17 Возможна ли победа без оккупации?
12:48 Изменения в управлении экономики России
16:37 Возможно ли, что Грузия повернется к России?
25:03 Интеллигенция России.

Книга “Экономические победы Сталина.” Верхотуров Д.Н. https://den-magazin.ru/utm/1223

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#ДеньТВ #санкции #экономика #война
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Nz0Nlw-lPU
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