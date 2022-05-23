Что нам делать, если завтра война?
К чему в конечном итоге приведет эта борьба в экономической сфере?
Как в свое время Советский Союз противостоял давлению извне, и применим ли прошлый опыт в современных условиях?
На эти и другие вопросы отвечает автор книги «Готова ли Россия к войне?» Дмитрий Верхотуров.
00:46 С чего начать модернизацию экономики России?
03:17 Возможна ли победа без оккупации?
12:48 Изменения в управлении экономики России
16:37 Возможно ли, что Грузия повернется к России?
25:03 Интеллигенция России.
Книга “Экономические победы Сталина.” Верхотуров Д.Н. https://den-magazin.ru/utm/1223
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