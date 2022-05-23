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Б.А. Марцинкевич о сумрачном финском гении, желающим себя почувствовать членом НАТО

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6069770.html
Метки: атом, аэс, великобритания англия, восток, Европа, Запад, зеленые, марцинкевич, нато, Россия, финляндия, Франция, энергетика
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