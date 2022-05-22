Легенда Дикого Запада. Стрелок Эльфего Бака/Евгений Норин
Вестерн от Евгения Норина! На юбилейной «Цифровой истории» наш постоянный докладчик рассказал о герое Дикого Запада и персонаже голливудских фильмов – стрелке Эльфего Бака.
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