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Легенда Дикого Запада. Стрелок Эльфего Бака/Евгений Норин

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Вестерн от Евгения Норина! На юбилейной «Цифровой истории» наш постоянный докладчик рассказал о герое Дикого Запада и персонаже голливудских фильмов – стрелке Эльфего Бака.
#цифроваяистория #фестивальЦИ #ЕвгенийНоринЦИ #дикийзапад

Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Заказать книгу Евгения Норина «Чеченская война. Том 1»: https://digital-history.ru/rekomenduemie/34018-chechenskaya-voyna-tom-1-1994-1996-evgeniy-norin

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lpltCNvJkBU
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