Человек остается на Земле. История освоения космоса. Научно-популярный фильм (1986)
Человек остается на Земле. Научно-популярный фильм
Об истории освоения космоса средствами беспилотной космической техники, об использовании наукой космических автоматов для исследования космоса и народно-хозяйственных нужд. Прослеживается сложный, порой драматический путь в космос за три десятилетия от запуска первого искусственного спутника Земли. В фильме приведены воспоминания и впечатления современников и создателей первого спутника, а также на хроникальном материале представлены первые шаги космонавтики.
#НаучноПопулярныйФильм
Центрнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1986
Автор сценария – Петр Пелехов
Режиссер – Л. Цветкова
Оператор – А. Голубев
#гостелерадиофонд #наука #космос #музеи
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