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Брифинг Минобороны России (22.05.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 
 
 За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

 Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16011
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18664 9598
    BlackCat 28 мин. назад

      Освобождение ЛДНР -> Полтава -> Харьков.

      ВСУ рассчитывают связать боевые действия освобождением Харькова.

      В моем видении город брать не нужно, достаточно отсечь силы ВСУ в Харькове от снабжения по юго-западному направлению.

      Попытки атак в тыл могут быть оперативно пресечены с территории России авиацией и ОТРК.

      Без снабжения группировка ВСУ у Харькова захлебнётся.

      Город будет освобожден с минимальными потерями ВС РФ и армии ЛДНР.

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