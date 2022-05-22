Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники.



Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Курахово, Гусельское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области.

Кроме того, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».



Ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3077 единиц специальной военной автомобильной техники.