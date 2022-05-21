Брифинг Минобороны России (21.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.
В районе Одессы, на «Одесском припортовом заводе», высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов в населенных пунктах Галициново Николаевской области, Нырково Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево.
Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники.
Также истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет Су-25.
Российскими средствами противовоздушной обороны ещё один самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области. Также сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Крутая Балка, Александровка, Красногоровка, Петропавловка, Первомайск Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Александровка Херсонской области, Червоный Яр, Малые Проходы, Кунье и Бражковка Харьковской области.
Кроме того, сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Маяки Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппарата, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники.
10 уроков и выводов по итогам окончания Мариупольской операции:
1. Войска РФ и ДНР наступали, не имея трехкратного превосходства (а на участках прорыва – шестикратного) над противником. Что, с одной стороны, обусловило, низкий темп наступления и, соответственно, длительный срок операции. С другой – позволило вести наступательные действия на других участках фронта без критического отвлечения сил и средств.
2. Личный состав ВС РФ и ДНР получил значительный опыт ведения боевых действий в урбанизированной местности.
3. Подтверждена потребность формирования в войсках специализированных тяжелых инженерно-штурмовых частей, предназначенных для действий в укрепленных районах, в частности в городской застройке.
4. Впервые с начала СВО полностью уничтожены как воинские формирования одна бригада ВСУ (36 обрмп) и одна бригада нацгвардии (12 брон «Азов»).
5. Успешное использование «тактики Мосула» требует наличия у обороняющейся стороны подразделений с особой идеологической подготовкой. При этом запас прочности «Азова» оказался меньше, чем у боевиков ИГИЛ.
6. ВСУ имели успешные попытки «просачивания» сквозь боевые порядки союзных сил за счет выявленных брешей в системе ПВО и полетах армейской авиации на сверхмалых высотах, а также использования подхода к «Азовстали» с моря на катерах моторных лодках. Опыт стоит учесть в случае начала Одесской операции.
7. Система спутниковой связи Starlink, которую ВСУ получили уже после блокады, позволяла осажденным формирования не только связываться с Киевом, но и выходить в интернет в условиях активной работы средств РЭБ.
8. Устойчивость обороны целиком и полностью зависела от наличия двух «цитаделей», бомбоубежища которых позволяли выдерживать попадания даже трехтонных авиационных бомб.
9. Отсутствие корректируемых авиационных боеприпасов не позволяло в значительной степени штурмовым подразделениям получать поддержку авиации, деятельность которой также затруднялась наличием у противника мобильных групп ПВО. Что также подтвердило необходимость значительных поставок разведывательно-ударных БЛА.
10. Невозможность ведения скрытых действий из-за наличия у противника разветвленной агентурной сети, что усиливает потребность в заблаговременной работе с местным населением.
Украина оттачивает военную мощь России:
https://vz.ru/world/2022/5/20/1159313.html