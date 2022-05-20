В правительстве РФ создан штаб по восстановлению освобождённых территорий Украины
Работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий, будет вестись в штабном режиме. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», — сказал он журналистам. Замглавы Кабмина уточнил, что сейчас на территориях республик находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объём необходимых строительных, монтажных работ. «Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, разрушенное жильё. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — добавил он. Ранее Хуснуллин во время рабочей встречи в Мелитополе пообещал, что все освобождённые от националистов территории будут восстановлены. В настоящее время российские специалисты проводят оценки. Чиновник, в частности, заявил, что...
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Надо освободить все частные постройки в десятикилометровой зоне от моря, для строительства артеков детям.
Почему до сих пор не создан СМЕШ?
Крымчане аплодируют национализации имущества
украинских олигархов:
https://jpgazeta.ru/veselovskij-krymchane-aplodiruyut-naczionalizaczii-imushhestva-ukrainskih-oligarhov/?utm_source=politobzor.net&utm_campaign=auction
Руса ,ты ведь очень даже не восторженная старушка.Какая национализация? баш на баш -они там взяли -эти здесь -при чем здесь нация.Например Макдональдс под др.брендом выкупил родственник Назарбайки -это что? национализация? Крым был под хохлами с 1953г -там все их и именно на условии ,что им и останется (условно хохлы конечно ,фамилии там больше иншие)и произошло все в 2014 и поставлен браток Аксенов и придурошный прокурор Няша.За годы многое изменилось ,не все выжили и уцелели ,но мирным путем что-то перераспределили..