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В правительстве РФ создан штаб по восстановлению освобождённых территорий Украины

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Использованные источники: tass.ru

Работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса, чья инфраструктура пострадала в ходе военных действий, будет вестись в штабном режиме. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», — сказал он журналистам. Замглавы Кабмина уточнил, что сейчас на территориях республик находятся российские специалисты, которые оценивают размер и объём необходимых строительных, монтажных работ. «Работы полным ходом разворачиваются. Мы построим, восстановим все дороги, разрушенное жильё. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — добавил он. Ранее Хуснуллин во время рабочей встречи в Мелитополе пообещал, что все освобождённые от националистов территории будут восстановлены. В настоящее время российские специалисты проводят оценки. Чиновник, в частности, заявил, что...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_pravitelstve_rf_sozdan_shtab_po_vosstanovleniju_osvobozhdonnyh_territorij_ukrainy_398.htm
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 9238 6890
    чужой 20 мая 16:48

      Надо освободить все частные постройки в десятикилометровой зоне от моря, для строительства артеков детям.

      1
      1
    • 15 15
      Евгений6 20 мая 18:58

        Почему до сих пор не создан СМЕШ?

        1
        1
      • 17100 15550
        Руса 20 мая 20:36

          Крымчане аплодируют национализации имущества
          украинских олигархов:
          https://jpgazeta.ru/veselovskij-krymchane-aplodiruyut-naczionalizaczii-imushhestva-ukrainskih-oligarhov/?utm_source=politobzor.net&utm_campaign=auction

          • 23882 19920
            маринаРуса 21 мая 12:21

              Руса ,ты ведь очень даже не восторженная старушка.Какая национализация? баш на баш -они там взяли -эти здесь -при чем здесь нация.Например Макдональдс под др.брендом выкупил родственник Назарбайки -это что? национализация? Крым был под хохлами с 1953г -там все их и именно на условии ,что им и останется (условно хохлы конечно ,фамилии там больше иншие)и произошло все в 2014 и поставлен браток Аксенов и придурошный прокурор Няша.За годы многое изменилось ,не все выжили и уцелели ,но мирным путем что-то перераспределили..

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