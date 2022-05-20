Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД БРИКС.
В заседание также приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран, не входящих в объединение:
Казахстана,
Саудовской Аравии,
Аргентины,
Египта,
Индонезии,
Нигерии,
Сенегала,
Объединенных Арабских Эмиратов,
а также заместитель министра иностранных дел Таиланда.
Пекин полагает, что в ближайшем будущем частью БРИКС могут стать Пакистан, Турция, Малайзия и Индонезия. Кроме того, Аргентина заявила, что готова к «более тесной координации» с международной организацией.
В отличие от прошлых встреч БРИКС, когда больше внимания уделялось экономическому развитию и сотрудничеству, министры подтвердили консенсус по ряду вопросов, связанных с безопасностью.
крутое пике для доллара -который оставили для внешних партнеров а внутренний доллар сша будет иметь другой ценник для желающих его приобрести извне -они даже собрались запретить России выплачивать дивиденды по госбумагам в долларах..
Я понимаю, что ты со мной брезгуешь говорить на радость жорикам.
Но посмотри как в Белоруссии скакнул братский российский рубль и цены вместе с ним. А доллар на месте.
Как думаешь, выживем ?
в очередь….и да ,именно брезгую…