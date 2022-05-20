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Доллар – 57

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А теперь, крутое пике.
Доллар – 57.
Евро – 59.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7626084.html
Метки: доллар, евро, Россия, рубль, экономика, юмор
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 18670 9604
    BlackCat 20 мая 20:04

      Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече глав МИД БРИКС.

      В заседание также приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран, не входящих в объединение:

      Казахстана,
      Саудовской Аравии,
      Аргентины,
      Египта,
      Индонезии,
      Нигерии,
      Сенегала,
      Объединенных Арабских Эмиратов,
      а также заместитель министра иностранных дел Таиланда.

      Пекин полагает, что в ближайшем будущем частью БРИКС могут стать Пакистан, Турция, Малайзия и Индонезия. Кроме того, Аргентина заявила, что готова к «более тесной координации» с международной организацией.

      В отличие от прошлых встреч БРИКС, когда больше внимания уделялось экономическому развитию и сотрудничеству, министры подтвердили консенсус по ряду вопросов, связанных с безопасностью.

    • 23882 19920
      марина 21 мая 11:24

        крутое пике для доллара -который оставили для внешних партнеров а внутренний доллар сша будет иметь другой ценник для желающих его приобрести извне -они даже собрались запретить России выплачивать дивиденды по госбумагам в долларах..

        • 9238 6890
          чужоймарина 21 мая 11:37

            Я понимаю, что ты со мной брезгуешь говорить на радость жорикам.
            Но посмотри как в Белоруссии скакнул братский российский рубль и цены вместе с ним. А доллар на месте.
            Как думаешь, выживем ?

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