Почти три месяца внимание всего мира приковано к военным событиям на Украине. Эта вынужденная спецоперация российской армии призвана положить предел продвижению НАТО к нашим границам и защитить наших соотечественников от украинского неофашизма. В такой ситуации быть внутренними эмигрантами – путь тупиковый.

В самом начале спецоперации одна уважаемая мною преподаватель МГУ выложила на своей страничке в «Фейсбуке» текст сочинения с посылом: «горжусь своими студентами». Молодой человек писал, в частности:

«…Так вот сегодня мы (коллективные россияне) свидетели и виновники возвращения этой самой войны, о страхах которой так громко на ежегодных парадах нам кричат. Той, на которой наши предки и предки украинских ребят погибали ради нашего будущего, чтобы этого не повторилось, чтобы мы жили, как люди, а не как звери. Теперь эта зверская война, нужная одному только нелегитимному чудовищу, на долгие годы вперёд разделила 2 некогда близких братских народа, теперь это шрам на судьбах многих семей (некоторые из россиян имеют родственников по ту сторону границы, у них одна кровь), шрам на судьбах двух стран. Наши солдаты теперь на чужой земле творят бесчинства, бомбят чужие города, где живут почти родные нам люди».

Текст сочинения был продублирован на английском языке. Значит, юноша, в принципе, обращался к кому-то за океан, а не к своим ровесникам здесь, в России. Из его картины мира ясно, что он далёк от понимания геополитических процессов, сложившихся далеко не вчера.

Со школьной скамьи моё поколение помнит высказывание Бисмарка о том, что могущество России можно подорвать, только оторвав от неё Украину.

Видимо, не читал выпускник МГУ и труды выдающегося философа Ивана Ильина, писавшего: «Украина признаётся наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм есть явление искусственное, лишённое реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги.

Малороссы суть ветвь единого, славяно-российского народа. Эта ветвь не имеет причин враждовать с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство. Отделившись, это государство предаёт само себя, отдавая на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой. Иностранцы, подготовляющие расчленение, должны помнить, что они объявляют этим всей России вековую борьбу».

Ну не преподавали Ивана Ильина молодому человеку профессора МГУ! Это не его вина. Однако, если студент самого главного вуза страны взялся писать о проблемах сегодняшней Украины, ему нельзя было не знать одного из ярких, талантливых украинских поэтов и публицистов Олеся Бузину (13.07.1969 – 16.04.2015).

В своём последнем интервью на украинском радио «Вести» 13 апреля 2015 года Бузина сказал по поводу войны ВСУ в Донбассе: «Это конфликт Запада и России на Украине… На Майдане в стране произошёл государственный переворот… В Украине пришла к власти политическая группировка, которая в результате этого переворота, выбрала строго прозападный курс… Все обещания Майдана, которые были сделаны, это всё брехня. На Майдане развели всю Украину». Куда уж яснее сказано! Это 2015 год! Сердце Олеся Бузины одинаково болело и за солдат украинской стороны, и за ополченцев Донбасса. Он предвидел распад Украины при таком правящем режиме.

Я не люблю, что всюду лезут янки,

Линчуют Украину, как хотят.

Я не люблю, что киевские танки

Донбасс утюжат, города бомбят.

Я не люблю такую Украину,

Где честь и совесть проданы давно,

Где «градами» стреляют подло в спину,

Насилуют и грабят заодно.



Эти стихи стали известны даже за пределами русского мира. Молодые люди, где же вы были тогда, в 2014-м, 2015-м годах? Почему не помогли Олесю Бузине бороться за независимость Украины от Америки и Запада? Он был убит четырьмя выстрелами в спину. Почему же вы не кричали тогда, что это – «зверская война», что киевский режим «творит бесчинства»? Сегодня без неподкупного голоса писателя Бузины Украине нечего сказать ни самой себе, ни миру.

Но в сочинении молодого человека вовсе не ставится вопрос о судьбе Украины. Она для него, как и в 2014-м году – чужая, просто другая страна, даже если там живут его родственники.

А ведь это, я полагаю, лучшая наша молодёжь. И именно она не хочет признавать триединства русского мира, в котором было достойное место десяткам национальностей, культурную и экономическую связку России, Украины и Белоруссии, единую историю. Для юных людей неподъёмным стало повторить вслед за Пушкиным, что мы не раз только за последние два века «нашей кровью искупили // Европы вольность, честь и мир?..».

А ещё, мальчикам и девочкам, так невзлюбившим вдруг военные парады, неплохо напомнить: «есть такая профессия – Родину защищать». Страшно выпадать надломленным звеном из цепи своего рода, из своей истории. Нет, не тому нас учит великая русская литература с её незабвенными героями: от Николки Ростова, рвущегося на фронт до героев Краснодона.

Сочинение юноши из МГУ заканчивалось фразой «Простите нас, если сможете». Эти слова покаяния обращены к киевскому режиму, который отдал приказ 14 июня 2014 года бомбить центр города Луганска.

Не вся молодёжь настроена подобным образом. Но то, что значительная часть думающей и пишущей, как видите, молодёжи повёрнута в сторону нашего противника, внушает тревогу. Такое поколение воспитали антинациональные, антинародные деятели культуры, которые не только не культивировали традиционное искусство, но топтали всё высокое и нравственное, что было создано задолго до них.

Как верно заметил писатель, волонтёр Алексей Шорохов, пишущий сегодня из фронтовой Горловки: «Самый ожидаемый фильм 2022 года – “Одиннадцать молчаливых мужчин”. Самая ожидаемая столичная постановка – мюзикл “Шахматы”. И то, и другое – о предательстве. Своей страны».

Кто ответит за это предательство, которое финансировалось из государственного бюджета?!.

Сегодня лучшие люди – посмотрите фотографии погибших ребят – платят кровью за поражения на информационном и культурном фронте, которых можно было избежать.

Я часто бываю на родине, в Тверской области, бываю и в подмосковном военном городке, где прошли школьные годы. Среди моих родственников и друзей детства много семей военных, они служат в разных местах. Просто есть такая профессия…

Друг, который вернулся в отпуск после тяжёлых боёв и сумятицы первых недель военной спецоперации, ответил на все наши расспросы одной фразой: «Война есть война».

Давайте же думать не о том, что сахар подорожал, а о том, что мы свидетели и участники цивилизационного столкновения миров – западного и восточнославянского. Давайте думать, как мобилизовать духовные и интеллектуальные силы народа. Как одержать Победу в головах. Ведь мудрые наши военачальники именно это имели в виду, когда говорили: сначала победа, а потом сражение.



