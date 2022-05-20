Битва за умы
Почти три месяца внимание всего мира приковано к военным событиям на Украине. Эта вынужденная спецоперация российской армии призвана положить предел продвижению НАТО к нашим границам и защитить наших соотечественников от украинского неофашизма. В такой ситуации быть внутренними эмигрантами – путь тупиковый.
В самом начале спецоперации одна уважаемая мною преподаватель МГУ выложила на своей страничке в «Фейсбуке» текст сочинения с посылом: «горжусь своими студентами». Молодой человек писал, в частности:
«…Так вот сегодня мы (коллективные россияне) свидетели и виновники возвращения этой самой войны, о страхах которой так громко на ежегодных парадах нам кричат. Той, на которой наши предки и предки украинских ребят погибали ради нашего будущего, чтобы этого не повторилось, чтобы мы жили, как люди, а не как звери. Теперь эта зверская война, нужная одному только нелегитимному чудовищу, на долгие годы вперёд разделила 2 некогда близких братских народа, теперь это шрам на судьбах многих семей (некоторые из россиян имеют родственников по ту сторону границы, у них одна кровь), шрам на судьбах двух стран. Наши солдаты теперь на чужой земле творят бесчинства, бомбят чужие города, где живут почти родные нам люди».
Текст сочинения был продублирован на английском языке. Значит, юноша, в принципе, обращался к кому-то за океан, а не к своим ровесникам здесь, в России. Из его картины мира ясно, что он далёк от понимания геополитических процессов, сложившихся далеко не вчера.
Со школьной скамьи моё поколение помнит высказывание Бисмарка о том, что могущество России можно подорвать, только оторвав от неё Украину.
Видимо, не читал выпускник МГУ и труды выдающегося философа Ивана Ильина, писавшего: «Украина признаётся наиболее угрожаемою частью России в смысле отделения и завоевания. Украинский сепаратизм есть явление искусственное, лишённое реальных оснований. Он возник из честолюбия вожаков и международной завоевательной интриги.
Малороссы суть ветвь единого, славяно-российского народа. Эта ветвь не имеет причин враждовать с другими ветвями того же народа и отделяться в отдельное государство. Отделившись, это государство предаёт само себя, отдавая на завоевание и разграбление иностранцам. Малороссия и Великороссия связаны воедино верой, племенем, исторической судьбой, географическим положением, хозяйством, культурой и политикой. Иностранцы, подготовляющие расчленение, должны помнить, что они объявляют этим всей России вековую борьбу».
Ну не преподавали Ивана Ильина молодому человеку профессора МГУ! Это не его вина. Однако, если студент самого главного вуза страны взялся писать о проблемах сегодняшней Украины, ему нельзя было не знать одного из ярких, талантливых украинских поэтов и публицистов Олеся Бузину (13.07.1969 – 16.04.2015).
В своём последнем интервью на украинском радио «Вести» 13 апреля 2015 года Бузина сказал по поводу войны ВСУ в Донбассе: «Это конфликт Запада и России на Украине… На Майдане в стране произошёл государственный переворот… В Украине пришла к власти политическая группировка, которая в результате этого переворота, выбрала строго прозападный курс… Все обещания Майдана, которые были сделаны, это всё брехня. На Майдане развели всю Украину». Куда уж яснее сказано! Это 2015 год! Сердце Олеся Бузины одинаково болело и за солдат украинской стороны, и за ополченцев Донбасса. Он предвидел распад Украины при таком правящем режиме.
Я не люблю, что всюду лезут янки,
Линчуют Украину, как хотят.
Я не люблю, что киевские танки
Донбасс утюжат, города бомбят.
Я не люблю такую Украину,
Где честь и совесть проданы давно,
Где «градами» стреляют подло в спину,
Насилуют и грабят заодно.
Эти стихи стали известны даже за пределами русского мира. Молодые люди, где же вы были тогда, в 2014-м, 2015-м годах? Почему не помогли Олесю Бузине бороться за независимость Украины от Америки и Запада? Он был убит четырьмя выстрелами в спину. Почему же вы не кричали тогда, что это – «зверская война», что киевский режим «творит бесчинства»? Сегодня без неподкупного голоса писателя Бузины Украине нечего сказать ни самой себе, ни миру.
Но в сочинении молодого человека вовсе не ставится вопрос о судьбе Украины. Она для него, как и в 2014-м году – чужая, просто другая страна, даже если там живут его родственники.
А ведь это, я полагаю, лучшая наша молодёжь. И именно она не хочет признавать триединства русского мира, в котором было достойное место десяткам национальностей, культурную и экономическую связку России, Украины и Белоруссии, единую историю. Для юных людей неподъёмным стало повторить вслед за Пушкиным, что мы не раз только за последние два века «нашей кровью искупили // Европы вольность, честь и мир?..».
А ещё, мальчикам и девочкам, так невзлюбившим вдруг военные парады, неплохо напомнить: «есть такая профессия – Родину защищать». Страшно выпадать надломленным звеном из цепи своего рода, из своей истории. Нет, не тому нас учит великая русская литература с её незабвенными героями: от Николки Ростова, рвущегося на фронт до героев Краснодона.
Сочинение юноши из МГУ заканчивалось фразой «Простите нас, если сможете». Эти слова покаяния обращены к киевскому режиму, который отдал приказ 14 июня 2014 года бомбить центр города Луганска.
Не вся молодёжь настроена подобным образом. Но то, что значительная часть думающей и пишущей, как видите, молодёжи повёрнута в сторону нашего противника, внушает тревогу. Такое поколение воспитали антинациональные, антинародные деятели культуры, которые не только не культивировали традиционное искусство, но топтали всё высокое и нравственное, что было создано задолго до них.
Как верно заметил писатель, волонтёр Алексей Шорохов, пишущий сегодня из фронтовой Горловки: «Самый ожидаемый фильм 2022 года – “Одиннадцать молчаливых мужчин”. Самая ожидаемая столичная постановка – мюзикл “Шахматы”. И то, и другое – о предательстве. Своей страны».
Кто ответит за это предательство, которое финансировалось из государственного бюджета?!.
Сегодня лучшие люди – посмотрите фотографии погибших ребят – платят кровью за поражения на информационном и культурном фронте, которых можно было избежать.
Я часто бываю на родине, в Тверской области, бываю и в подмосковном военном городке, где прошли школьные годы. Среди моих родственников и друзей детства много семей военных, они служат в разных местах. Просто есть такая профессия…
Друг, который вернулся в отпуск после тяжёлых боёв и сумятицы первых недель военной спецоперации, ответил на все наши расспросы одной фразой: «Война есть война».
Давайте же думать не о том, что сахар подорожал, а о том, что мы свидетели и участники цивилизационного столкновения миров – западного и восточнославянского. Давайте думать, как мобилизовать духовные и интеллектуальные силы народа. Как одержать Победу в головах. Ведь мудрые наши военачальники именно это имели в виду, когда говорили: сначала победа, а потом сражение.
Американская газета The New York Times считает нереалистичной победу Украины над Россией и признаёт, что поддержка Киева не может продолжаться бесконечно.
☑️ Дальнейшая двухпартийная поддержка Украины не гарантируется.
☑️ Ввязываться в тотальную войну с Россией по-прежнему не в интересах Америки, даже если мир путем переговоров может потребовать от Украины принятия некоторых трудных решений. И цели и стратегию США в этой войне стало труднее различить, поскольку параметры миссии, похоже, изменились.
☑️ Белый дом рискует не только потерять интерес американцев к поддержке украинцев, но и поставить под угрозу долгосрочный мир и безопасность на европейском континенте.
☑️ Поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, а перебои с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться.
☑️ Решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью. Россия остается слишком сильной.
☑️ Именно украинцы должны решать, как может выглядеть окончание войны. Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения.
☑️ Байден также должен ясно дать понять президенту Зеленскому и его людям, что существует предел тому, насколько далеко Соединенные Штаты и НАТО будут противостоять России, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать.
☑️ Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной «победой».
Ирина Ушакова, автор сей статьи, как всегда ушла от первопричины произошедшего, которую студент обозначил как “нелегитимное чудовище”. Мимолётно коснувшись фундаментальной. Поэтому прав студент в том , что “шрам” будет убрать очень тяжело. А про “коллективных россиян” – так на 100 % . Точнее не скажешь.
… Но то, что значительная часть думающей и пишущей, как видите, молодёжи повёрнута в сторону нашего противника, внушает тревогу…
Это ложь.
Но в ней желание к тому, чтобы так было.
“Давайте думать, как мобилизовать духовные и интеллектуальные силы народа. Как одержать победу в головах.” Именно, пока у нас не будет достаточно ясного понимания, что наша власть – власть преступная, возглавляемая таким же президентом и не наша вовсе, о полной Победе в головах говорить рано. Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь. Слава Богу, что понимание это растёт не по дням, а по часам, ведь русские люди – люди понятливые, хоть и тяжелы на подъём. Война на украине – удар по славянским народам, который мы наносим сами себе не по своей воле. Победой в этой войне было бы не допущение предпосылок к ней, которые, как силки, расставлены у нас под ногами. Но рас уж тут мы потерпели поражение, то реваншем должно стать объединение наших славянских разрозненных и стравленных между собой народов против того, кто это сделал и чьими руками он это сделал. Против тех, кто развалил СССР и установил в России колониальную администрацию, преследующую цели того, кто её установил, вешающую всех собак на “пятую колонну”.
…Именно, пока у нас не будет достаточно ясного понимания, что наша власть – власть преступная, возглавляемая таким же президентом и не наша вовсе, о полной Победе в головах говорить рано…
У Вас лично, его не будет никогда.
Ибо Вы продажная тварь.
Продажная – потому что душу продали дьяволу.
Тварь – потому что разумный человек никогда бы не пошёл Вашим путем.
Вы знаете, честно, читая именно Ваши больные фантазии, я начинаю улыбаться.
Не в силах сдержать эмоции, видя как Вы петушитесь на публику ЯП. Пытаясь из кожи вон вылезти и привлечь к себе внимание. Неужели Вы стали настолько ограниченным, что от некогда знатного манипулятора коллективным бессознательным Вы превратились в посмешище уровня Серого и Хараона?
Будьте честнее с собой – не пытайтесь казаться тем, чем Вы никогда не являлись.
А ведь вы с КБ одинаково врете ,по большому счету вам народ ,за который вы вроде печетесь ,пофиг.Увас явные личные причины и амбиции ,которые вы пытаетесь прикрыть .,не называя настоящие цели бенефициаров этой СО и настоящих её участников …
Все что Вы написали обо мне – Ваше.
Напоминаю – мысли Вы читать не умеете.
Поэтому все выдуманное Вами и сказанное обо мне – плод Вашего воображения и отражение того, что в Вашей голове на самом деле.
ну ,ну давай уже рожай имена,это ведь проукраинский сайт вроде,проскочишь ,если правильные фамилии будут..Так нет 5 колонны и 6 многомиллионной-да?-нет ,им удалось это сделать ,молчат ,потому как сыты пока,не трогают их и их детей.Тогда кто есть -несчастная кучка перекормленных топов.Не обьединяться славяне в ближайшие 100 лет ,ты лжешь ,потому что желаешь скрыть свою личную ненависть под красивый лозунг.Системно и проще нужно смотреть теперь на мир -бизнес у них такой на людях,просто бизнес -они даже удивлены ,что кто-то перестал желать их кормить ,ведь согласились же в 1990..все по согласию было и вдруг раз -Хотим Новый Мировой порядок,в этот раз вы опять должны сдохнуть…а наши не согласились-теперь выясняют отношения..
Пока в мороке ,- неосуществимо.
Что есть морок в Вашем понимании?
В свете Ваших же слов о том, что Вы “знаете, а не верите”?
Дайте научное обоснование и пример из практики (Вашей).
Морок проходит, с Божьей помощью.
ну ты подготовил определение морока?ато увиливаешь аки чужой -вот кто тебе дает мастер класс -по угадай,догони и констатируй.
Мне не надо “готовить”. Всё – в моих комментах. Смотрите , читайте, думайте, оглядывайтесь, сравнивайте со своим жизненным опытом, проверяйте. На основе простого вопроса : “А так ли это ?” Это называется “Скептицизм”. Ещё один “-изм”.)) Только везде должна быть “золотая середина” . А вера – слепа.
размыто, обобщенно, а сам требуешь определения русскости ,Веры-а ведь это вообще интуитивно нужно чувствовать ,если ты имеешь совесть от рождения ,то это всегда будешь улавливать ,видеть..Скептицизм -вполне себе отдельное ,определенное чувство с мороком не имеющее никакого отношения .Морок это другое и он у каждого свой ,иногда правда ему поддается целый народ -как хохлы например сегодня,в своем большинстве…
Я – не требую. Снова врёте. Это у Вас нет понимания. Поэтому и скачете по вершкам.
слово в слово как кот сейчас говоришь -все дураки и ты в белом?или только те ,которые тебе созвучны…Ты не дал определение слову -морок..
Всё – в моих комментах, и в словарях с Википедией. Сегодня сказал об этом – идите к комментам.
вот именно в википедиях есть всё -только по-разному к этому относятся все -ты настойчиво ,понимая, что можно порезвиться над чувствами ,требовал ответа .Ведь слово морок понятно всем ,как и слово русский и Вера ,но только у каждого они вызывают разные эмоции.
п.с. М.Захарова великолепно справилась с задавшей вопрос ,той еще расти и расти до неё.
Я не про эмоции. Я про это : что-кто вокруг этой студентки (преподаватели, родители, среда кароч.) и что у неё в голове. Похоже на Ваше.
просто, однажды она пересеклась с КБ или хитромудрым жориком в сети ,родители (если не хохлы ,в сибири их там много)могут вообще её жизнь не знать и они заложили ей в голову эту мысль ,которую не то,что отстоять ,а даже аргументировать не смогла…
)) Это массовое явление среди дам разного возраста сегодня.) Вы тоже не смогли аргументировать про “православие” ответом на простой вопрос “Где прочитать?”. Как пример Вам. КБ и жорики дают поштовх (укр.) (или пинок) на тему “А подумать ?”. Но в большинстве случаев дамы могут только подтвердить статус “тупая курица”.
Бедный ,бедный КБ -у вас еще осталась вот эта возможность
… https://everstti-rymin.livejournal.com/9575637.html?utm_source=embed_post
Поймите: предавший раз, предаст и два. А то, что они хотят больше, чем им позволено, вполне естественно. Вполне естественно, видя ЧТО проворачивается их руками, желать перестать быть этими руками, сесть рядом с головами и даже пойти по ним. То, что они там не сидят, не идут по головам, говорит о том, что они слабы для этого, а не сильны на столько, что уже этого не хотят, хотят вести свою игру. Вполне естественно это своё желание прикрывать заботой о народе, государстве. Как бы не был изменчив мир, в нём ничего не меняется, разве что внешне – жадность, алчность, властолюбие правит бал, проповедуя о том, что алчность, жадность, властолюбие – грех. Я понял вас: вы решили, что в силу неких причин “наши” решили перестать плясать под их дудочку, даже вознамерились поиграть на своей. Спрашиваете, имена? Кто ж их знает, эти имена. Эти имена, как и деньги, любят тишину.
Самое плохое для них, что высвечивается лживая составляющая их сути. И это – хоть так.
В чём, по твоему, она проявляется?
В том, что в своих СМИ паразиты начали тыкать таких-же , похожих паразитов их проявленной ложью , говоря свою ложь. Как пример – по Украине в ситуацию влезло только 40 стран , а не большинство из 200 в зоопарке. Остальные , не все, видят ложь.
Я имел ввиду, в чём проявляется эта суть наших властей, нашего президента?
В твоих сегодняшних комментах, которые я поддержал. С высказанным там тобой я согласен. С той сутью.
Да, хорошо, хоть так. Бог шельму метит, особенно когда она становится особенно опасной, чтобы видели даже слепые…
…Спрашиваете, имена? Кто ж их знает, эти имена. Эти имена, как и деньги, любят тишину…
Иными словами – верьте КБ на слово, не требуя доказательств.
Потому что их нет.
враль, враль,трижды провравшийся…И тогда ,обличая других во вранье,сумасшествии,выпячивании своего Я,как единственно верно отражающего ход вообще истории,а не то,что СО-кто ты сам??-правильно ,свое отражение переводишь на оппонента..
Шаблоны,- когда понимают, что высказанное чьё-то имеет место быть.) Как кобелёк метит уже помеченное. Понюхав . Перебивает.)
Просто обижен, что стал шутом, хочет отплатить тем же. Но…
А хряпнуть ли нам по рюмашке хорошего коньяка?))))
С хорошим человеком по рюмашке хорошего?! Почему бы и нет. Вздрогнули.
За Здравие!
Ваши слова пустые, бездоказательные и лживые.
Одни эмоции и чужие мысли.
Гвидон надежно Вам логику отключил видимо.
Вы та самая цель охоты на ведьм – изливать желчь не задаваясь вопросами о сути изливаемого.
Поэтому то для меня вы вторая Цвигун.
Но уже в пределах ЯП.
Цифровой век как никак.
нет, нет -мне твоего не нужно -я в домике ,я не участница больше в играх -все прожито, но вралей чувствую на расстоянии -мне кажется у тебя отвратный внешний вид -чекнутые сектанты ,типа твоих цвигунов ,кобовцев ,несут некоторую порочность на лице -отсуствие ясного сознания…Ненавистники -те другие ,те много масок имеют и даже благородные ,но проговариваются все равно..
Итак -пока двое вижу живых -Избиратель и по-прежнему пока Виктор.
Вы давно уже не в домике.
И логики собственной Вы лишены по своей же воле.
Вы отказались от неё, выбрав самолюбие и эгоизм.
Поэтому вы до смертного одра будете считать себя правой, при этом желая все, чтобы приблизить свою кончину.
…
Ваш негатив – эмоции, они же мыслительный процесс в деструктивном резонансе. Мысли материальны. В Вашем случае речь о материи Вашего тела.
И со мной еще воевать начала.
https://www.youtube.com/watch?v=B0FeABbLPeo
А Вы – Мастер (ломастер). Так даму разлЮтить !
https://www.youtube.com/watch?v=tp59LhAn_Rg
Она сама.
Ну да ,куда уж логичней вот эти все движения наверху и особенно твое “ура,ура” сегодня Шойгу-из той же эльцинской колоды,кто видит это -тот деструктивен по мнению шизанутого сектанта:
“Россия внутренне не в полной мере соответствует тем вызовам, которые решает на т.н. Украине. Либеральное насаждение во власти не позволяет действенно решать вопросы по освобождению Малороссии. Вместо решительных мер в военном, политическом, экономическом и культурном аспектах всевозможными «переговорными процессами», межведомственными нестыковками, полифонией мнений по простым и ясным вопросам и за счет явного недостатка системного подхода «пятая колонна» успешно загоняет нашу страну в режим разрушительной долгой и нудной войны. В то состояние, о котором изначально заявлял «цивилизованный Запад»: «война на Украине надолго, на десятилетия».
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Это противоречие между высокими задачами России, решаемыми на т.н. Украине, и внутренними проблемами нужно в скорейшем порядке решать. Говоря об освобождении Украины, нужно сделать всё для ускорения полной денацификации и демилитаризации территорий Украины, присоединению их к Русскому миру. А главный внутренний вопрос – кадровый. Пока в органах управления, медийном пространстве и иных сферах в России находятся либералы – толку не будет. Самая благородная цель всегда будет дискредитирована, оболгана, заболтана, превращена в фарс, доведена до обратного эффекта. Предательству и торговле национальными интересами должен быть положен конец.
Казалось бы, процесс кадрового очищения пошёл. Из эфиров центрального телевидения исключены многие дешёвые передачки, разлагающие молодежь, закрыт один из рупоров махровой либеральщины – «Эхо Москвы». О некоторых «светочах» русофобии, сбежавших сразу после начала освободительного похода Русской армии в Израиль и Латвию, таких как – Ургант, Галкин, Невзоров, Хаматова, Прохоров и др. говорил отдельно. Но потихонечку, видя дуализм и нерешительность действий официальной России на Украине, некоторые из перебежчиков очухались, посчитали, наверное, что не всё для них в России закончено, можно и дальше зарабатывать и спекулировать, часть из этих «деятелей» уже заявляют, что намерены вернуться обратно. Тревожные звоночки – всё может и в этой части вернуться вспять.
«Самый эффективный менеджер Чубайс» – тоже в Израиле. Из Москвы в Тель-Авив, как на работу, туда-сюда курсирует Алексей Кудрин. То в Израиле, то в России – это вообще как? Какие, с кем и в чьих интересах он там проводит «консультации»? Это так осуществляют управление русскими государственными структурами некоторые высокие сановники, такие как Кудрин? В России чья власть?
Давненько не напоминал о себе личность вполне соизмеримая по уровню с Чубайсом и Кудриным – Герман Греф. Тоже – тревожный знак, учитывая, что, как полагают, именно он принял эстафету от Чубайса «смотрящиего» Запада за Россией. Он – и каббалист, и «цифровизатор № 1», и «диджитализатор» и «коллаборционист», и убийца экзаменов… и не только, и вакцинатор, и много-много кто ещё. Уже давно федеральная власть страны почему-то спокойно взирает, как, используя средства миллионов вкладчиков Сбербанка, Греф бесконтрольно занимается тем, чем ему вздумается, успешно подминая под себя само государство.
Между тем, Запад умело покрывает Грефа, крутя комбинации, что называется, «на дурака». Сначала, как писали с акцентированием на руководителя Сбербанка, США и Великобритания ввели санкции против него и Госдумы. Мол, Греф также грозен для Запада, как и Госдума. Затем Евросоюз расширил санкции против России, включив главу Сбербанка Германа Грефа и бизнесмена Олега Дерипаску. Здесь почему-то выделяются Греф и Дерипаска. Ну, ещё – главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. Их имена намеренно перечисляются вместе с официальным представителем Минобороны Игорем Конашенковым. Зачем такое смешение? Почему? Чтобы никто не догадался.
А сам Греф залёг, предпочитает молчать и не высовываться в политических оценках. Но за Грефа говорят действия и заявления его многочисленных замов.
Ведущий обозреватель агентства «Завтра» Алексей Иванов отмечает: намедни Сбербанк покинули старшие вице-президенты Шеметов и Чупина. И представляет яркие биографии некоторых вице-президентов. О причинах ухода не говорится, в СМИ лишь прозрачно намекают, что «решение принято на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине». Ещё в конце февраля досрочно сложил свои полномочия первый заместитель председателя правления, главный операционный директор Сбербанка (занимал должность с сентября 2013 года) Лев Хасис. Он (правая рука Грефа, его именовали «кошельком Грефа и связным с его финансовыми интересами в США») уехал в Соединённые Штаты сразу с началом специальной военной операции. Вскоре он призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать все сделки и контракты, связанные с поддержкой спецоперации. На следующий день после бегства Хасиса уволился и убежал исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский, являющийся по совместительству гражданином США и Израиля, выпускником Тель-Авивского университета.
Ещё задолго до этого, уже без привязки к освободительному походу Русской армии, «накрыли» не менее колоритную личность из окружения Германа Оскаровича – трансгуманистку, вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марину Ракову. О ней говорил в октябре прошлого года. Дело по ней и её пособникам как-то затянулось, там много «наворотов», но о них нужно рассказывать отдельно. И всё же сама Ракова Московским городским судом оставлена под стражей до 6 июня. Полагают, что расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбера Марины Раковой завершится в скором времени.
Вот такое ближнее окружение у Грефа. Вопросы по самому Герману Оскаровичу еще у кого остаются? Что он до сих пор делает на одной из ключевых позиций в государстве?
И о кадрах вообще через призму Грефа. Напомню, что говорил о том, как он витийствовал на канале «Россия 1» в октябре 2019 года, пропагандируя «инновационный» опыт Сбербанка в воспитании и продвижении своих «креативных» управленцев. Греф с удовольствием повествовал о своих воспитанниках (адептах, агентах?), уже внедрённых в структуры органов государственной власти. И их там – тьма. Нужно же вычищать медиа и органы управления от данных «воспитанников»!
О “затягивании” спецоперации мечтают на западе.
Затягивания не будет.
По моим расчётам срок завершения спецоперации в пределах августа-сентября 2022 года.
Спецоперация проходит последовательно.
Цели спецоперации достигаются.
Как бы не хотелось обратного тем, кто лжет о затягивании спецоперации пятой колонной, которая давно уже разделилась на тех, кто уехал – тот же Чубайс, и тех, кто понял, что лучший дом – Россия, ибо весь остальной “цивилизованный мир” показал свою истинную сущность после 24 февраля.
…
Уже сейчас стенания, истерики, откровенная ложь некоторых участников ЯП говорят о том, что их причастность к тем кто “любит родину, но ненавидит государство” на деле лишь шкура невинной овечки на волчьей морде истинного предателя Родины.
Вы та же овечка с звериным оскалом, Мари.
Конечно же, это все образно.
Вы же славянка, образ распознаете верно.
У меня нет слов про ее оскал. Я тут выплясываю польку бабочку, и я же протиыен и отвратителен видишь ли. С этой операцией затягивать нельзя.
Схема такая.
1 этап Танки – пехота – космические войска.
2 этап самолеты – артилерия – десант
3 этап СЗО – пересвет – перерасчет.
А можно хотя бы перерасчёт побыстрее.
Инфляция, понимаешь ли, – поджимает… А “КБ Жоры” не спят.
Доллар по 60, нефть и газ за рубли, армия получает новую технику, солдаты боевой опыт и добиваются успехов, вовсю работает импортозамещение, присоски запада, высасываюшие соки из России западом же и обрублены (за что им огромное спасибо), связывающие руки нормативные акты денонсированы самим западом.
Это абсолютный успех геополитики России и провал коллективного запада.
И я аплодирую стоя полезным идиотам запада, которые нынче в руководстве западных стран, ибо они сократили срок становления России, просто выключив себя как конкурента и превратив себя в врага, который теперь идеологически не может вернуть сдерживающие отношения с Россией, не потеряв лицо перед собственными избирателями.
Ну а Вы фантазируйте дальше о том, что даже не Ваше (свернуть хотя бы удаляли). Чем острее Россия теперь будет вести себя с западом – тем сложнее западу будет вернуть назад некогда выигрышную для них ситуацию.
Ракеты в Венесуэле – да, однозначно.
Прямая поддержка Ирана – да, конечно.
И пускай попробуют “помириться” с Россией после этого, не потеряв электорат.
https://mvclip.ru/clip/ariel/perevedi-menya-cherez-maydan
Марина, сегодня на Афтершоке напечатали, как М.Захарова “срезалась” со студенткой (с Урала) . Это – к теме ЯПа тут. Очень знаковый диалог. Почитайте. Я к тому, что при любом обсуждении события надо иметь ясные и понятные железобетонные аргументы , – ПРОВЕРЯЕМЫЕ. Учитывая уровень собеседника естественно. Для подбора слов и сложности объяснений. Банально, но напоминаю.
Захарову срезали ?она напичкана знаниями и фактами ,как Марго..почитаю.Сейчас урывками читаю,этот огород -нужно не пропустить яблоневый цвет -выбегаю нюхать каждые двадцать минут ,а еще всякая пересадка и поливка.А еще дом убирать нужно,огород отнял время ,а теперь нужно его чистить .А Байкал с жалобными глазами следком ходит..война превращается в какую-то действительно спецоперацию -для специалистов,кроме родителей конечно..
Марина, ну чего у Вас опять ? Я написал ” срезаЛАСЬ”. Что с Вами ? Деменция ?
запоминай имена -Слуцкий (правда русское?,возглавил ЛДПР )из ГД ,уже заявил ,что обмен азовцев на Медведчука (все-таки такая же “украинка” женка побегав по ТВ,сыграла небольшую роль)возможно состоится .Ну позорно же ,ну цинизм же полный ,какой он пророссийский деятель,лучше уже Пороха тогда обменять ,он хоть торговал с Донецком угольком -деньги давал на жизнь…
ЛДПР кто в политике России?
КПРФ кто и где?
…
Кто безгрешен – пусть первый бросит в меня камень.
Благодарю за проблеск логики тех, кто до 24 февраля хотел создать ситуацию с раскачкой в духе “все пропало” в России.
Время спящих в верхах.
И время их исключения из власти.
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Истинно- какие профессора-преподаватели – такие и студенты.
Где власть администрации ВУЗов и школ?
В Кремле.