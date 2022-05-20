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1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 3

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1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 1
1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 2


Доение кобылы..jpg
Доение кобылы

Доение кобылы.jpg

Доение кобылы.jpg

Доитель кобыл.jpg
Доитель кобыл

Доение овец.jpg
Доение овец

Погребение Джидебая.jpg
Погребение Джидебая

Река Джарлы..jpg
Река Джарлы

Река Джарлы.jpg

Река Нура..jpg
Река Нура

Река Нура.jpg

Толчение проса на реке Нуре.jpg
Толчение проса на реке Нуре

Скатывание сыра.jpg
Скатывание сыра

Странствующие торговцы..jpg
Сушение сыра

Соха-плуг.jpg
Соха-плуг

Витье веревок.jpg
Витье веревок

Борона «мола».jpg
Борона «мола»

Странствующие торговцы.jpg
Странствующие торговцы.

Хозяйственная утварь.jpg
Хозяйственная утварь

Домашняя утварь.jpg
Домашняя утварь

Кумысная посуда.jpg
Кумысная посуда

Источник: https://humus.livejournal.com/8412562.html
Метки: история, Россия, семипалатинская область, средняя азия, туркестан, фото
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