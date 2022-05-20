1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 3
1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 1
1899. Казахи Семипалатинской области на снимках Самуила Мартыновича Дудина. Часть 2
Доение кобылы
Доитель кобыл
Доение овец
Погребение Джидебая
Река Джарлы
Река Нура
Толчение проса на реке Нуре
Скатывание сыра
Сушение сыра
Соха-плуг
Витье веревок
Борона «мола»
Странствующие торговцы.
Хозяйственная утварь
Домашняя утварь
Кумысная посуда