Праздничный пионерский концерт (1983)
Праздничный пионерский концерт
В исполнении хоровой, танцевальной и фольклорной групп Большого детского хора ЦТ и ВР п/у В. Попова песни и танцевальные композиции на музыку А.Пахмутовой, В.Семенова, В.Белого, И.Кадомцева, В.Захарова, Д.Шостаковича, Ю.Чичкова.
#концерт
Главная редакция программ для детей, 1983
#гостелерадиофонд #пионерия #БДХ #песни
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169