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Праздничный пионерский концерт (1983)

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Праздничный пионерский концерт
В исполнении хоровой, танцевальной и фольклорной групп Большого детского хора ЦТ и ВР п/у В. Попова песни и танцевальные композиции на музыку А.Пахмутовой, В.Семенова, В.Белого, И.Кадомцева, В.Захарова, Д.Шостаковича, Ю.Чичкова.

#концерт
Главная редакция программ для детей, 1983

#гостелерадиофонд #пионерия #БДХ #песни

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=coFbnJeFIzo
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