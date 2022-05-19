Новости канала: первый военно-исторический форум TacticMedia
Друзья, состоялся наш первый военно-исторический форум!
Для нас это большое событие, поговорим о нем, также о нашем главном проекте – документальном фильме “Прохоровка. Люди, огонь и сталь” и других новостях.
За отличные фотографии нашего мероприятия благодарим Владимира Клабукова: https://vk.com/vklab_foto
Все фотографии с форума: https://vk.com/tacticmedia?z=album-163055852_284127022
Стрим с Мирославом Морозовым состоится 25 мая в среду. Начало в 19-30 по Москве.
Фрагмент фильма “Прохоровка. Люди, огонь и сталь”: https://youtu.be/MvQUKj5NceU
Главная тема “Огонь и сталь” https://youtu.be/ZGoDsZL_NoI
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