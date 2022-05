В последние месяцы США все активнее накачивают Украину различными видами вооружений для того, чтобы острая фаза конфликта продлилась как можно дольше. Как говориться, «до последнего украинца». Но это далеко не единственная и, если смотреть со стратегических позиций, не самая главная статья американского экспорта. Вашингтон уже долгие годы взращивает на Украине нацистские движения и исправно поставляет доморощенных национал-социалистов для создания «нового рейха» в центре Европы.Возможно в это сложно сразу поверить, но в стране BLM и агрессивной толерантности, нацисты чувствуют себя вполне комфортно. Так, в США уже не одно десятилетие функционируют такие организации как Американский фронт (The American Front) и Национальное социалистическое движение (The National Socialist Movement, NSM), также известное как Нацистская партия Америки (American Nazi party).Сайт Национального социалистического движения СШАСвои взгляды и мероприятия американские нацисты особо не скрывают, активно делятся фотографиями, видео и «учебной» литературой, а также собирают пожертвования от единомышленников.Фотографии с собраний NSM в городах Финикс (шт.Аризона) и Лонгвью (шт. Техас) в 2021 годуНа первый взгляд можно назвать NSM малозначительно маргинальной группировкой, на которую мало кто обращает внимание. У нее нет аккаунтов в крупных американских социальных сетях, таких как Facebook, Twitter или Instagram, что не характерно для организации, стремящейся распространять «массы» свою идеологию. Однако, партия имеет свой канал в Телергам, что невольно наводит на мысль о заинтересованности американских националистов в «славянской» аудитории. И вот здесь начинается самое интересное. Сам канал особого интереса не представляет, но у него есть закрытый чат, в котором активно переписываются радикалы со всего мира, в том числе из Украины.Фрагмент списка участников чата NSM в ТелеграмМожно заметить, что в списках чата немало граждан Украины. Кроме того, многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Хочу подчеркнуть, именно националистов, а не ВСУ! В частности, речь идет об «Азове» и «Правом секторе». В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка.Сообщение в чате NSM о наборе добровольцев в полк «Азов»В целом, отношение этого нацистского интернационала к конфликту на Украине довольно красноречиво отражает опрос, который провел администратор канала Derek Von Doom.Опрос на канале NSM: «Кого вы поддерживаете в российско-украинском конфликте?»Совершенно очевидно, что в среде радикалов киевская власть не пользуется ни уважением, ни поддержкой. В отношении В.Зеленского и вовсе звучат обвинения антисемитского характера. Напротив, нацисты видят в Украине тот самый «новый рейх», ядро которого и должен составить «Азов». «Фюрером», по всей видимости, должен стать А.Билецкий. Эту мысль выражает одни из наиболее активных участников чата.Фрагмент сообщения Boneface в чате NSMЯ не случайно привел именно это сообщение. Его автором является некто «Bone face». Пожалуй, это одна из ключевых фигур «нацистского десанта США» на Украине. Причем не только на текущий момент. Под именем «Bone face» скрывается гражданин США, потомственный неофашист Кент Маклиллан (Kent MсLellan), и находится он сейчас в Мариуполе в составе «Азова». Но, обо всем по порядку.К.Маклиллан (2010 г.)Кент Райан Маклиллан родился 22 апреля 1990 г. в Сент-Клауде (шт.Флорида) в семье американского неофашиста Кена Маклиллана, лидера рок-группы «BRUTAL ATTACK». Под влиянием отца приобщился к праворадикальной идеологии еще будучи учеником средней школы. А в старших классах уже стал участником расисткой организации «Американский фронт» (The American Front).Впервые был арестован в возрасте 18 лет в сентябре 2008 г. за нанесение расистских надписей на церкви и ресторане города Кресент-Сити. В 2010 г. отбывал срок за вандализм и нанесение побоев иммигрантам. В мае 2012 г. уже ФБР задержало Маклиллана и его пособников из «Американского фронта» за подготовку террористического акта в отношении нацменьшинств во Флориде.К.Маклиллан (2010 г.)С этого момента жизнь Кента начала серьезно меняться и он стал постепенно превращаться в того самого «Boneface». Во-первых, как и большинство единомышленников, он стал покрывать лицо и тело татуировками с нацистской и арийской символикой. А во-вторых – «молодого и перспективного юношу», по всей видимости, приметили спецслужбы и отвели ему немаловажную роль в силовом элементе госпереворота на Украине в 2014 г. Так, можно сказать с тюремной скамьи, Маклиллан направился прямиком на Майдан.Большинство источников указывает на его вступление в ряды «Добровольческого украинского корпуса Правого сектора» (ДУК ПС) в 2014 г. Будучи его членом «Boneface» принимал непосредственное участие в силовых акциях и занимался вербовкой добровольцев в США и других странах. Далее он присоединился к карательной операции на Донбассе в рядах «Азова». Однако деятельность Маклиллана по организации силового захвата власти в Киеве началась еще в 2013 г. в качестве лидера группировки наемников The Misanthropic Division. Они организовали сеть военизированных фашистских групп используя даркнет-ресурсы вроде «IronMarch». Кстати, именно в декабре 2013 г. Маклиллан завел аккаунт в «Твиттер» – популярный на тот момент инструмент координации революционеров.Вернувшись в 2015 г. в США «Boneface» вновь отправился в исправительное учреждение в поисках уголовников, желающих отправиться воевать на Донбасс. Причем на рекрутинговую кампанию Кенту отвели аж 4 года якобы за торговлю наркотиками. И, по всей видимости за примерное поведение, ему разрешали пользоваться Интернетом, потому что в августе 2016 г. на все том же «IronMarch» Маклиллан написал, что продолжает свое сотрудничество с ДУК ПС по вопросам вербовки иностранцев.Вероятнее всего, возложенные на него задачи по подготовке группировки неонацистов, «Boneface» выполнил к осени 2021 года.К.Маклиллан (2021 г.)Незадолго до этого, в июле 2021 г. ФБР в очередной раз отправило его за решетку. Но на этот раз, видимо, для финального инструктажа. Об этом, изменившийся почти до неузнаваемости, Маклиллан отчитался в Телеграмме и сообщил, что намеревается поехать на Украину, что «пострелять в Новороссов».Фрагмент переписки К.Маклиллана в чате NSMПо информации моих источников в СБУ, группа американских наемников прибыла на Украину в ноябре 2021 г. и в декабре вернулась в США для вербовки дополнительных сил. А уже в январе 2022 г. иностранные неофашисты окончательно влились в ряды «Азова». По всей видимости они должны были участвовать в наступлении на Донбасс, которое планировалось в конце февраля – начале марта. Не вышло.К.Маклиллан сообщил об убытии на Украину в январе 2022 г.Итак, в настоящий момент Кент «Boneface» Маклиллан возможно воюет где-то на просторах Украины. Несмотря на это неофашист ведет активную информационную работу аж в пяти социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook и YouTube), а также, естественно, в Телеграме. Он правда признается, что его YouTube канал ведут друзья из «Азова».Один из администраторов YouTube канала «Boneface»Что характерно, ни одна из социальных сетей не спешит блокировать страницы с откровенно националистическим и провокационным контентом, демонстрацией запрещенной атрибутики, символики и разжиганием вражды.Главным тезисом, который Маклиллан постоянно повторяет во всех своих переписках – это то, что «Азов» не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС. По его словам, «Азов» уже не столько полк, сколько идея неонацистского «возрождения» Украины.Фрагмент переписки К.Маклиллана в чате NSMСледует сказать, что дела у наемников ВСУ идут не лучшим образом. В своих сообщениях Маклиллан пишет о нехватке воды, боеприпасов и предательстве украинского командования и лично Зеленского.А недавно он и вовсе получил легкое ранение лица.Последствия ранения К.МаклилланаМои контакты на Украине настойчиво рекомендуют приложить все усилия для пленения Кента Маклиллана. Это будет крайне непросто, так как его окружение, да и он сам скорее всего не дадут взять его живым. Однако в случае успеха он может стать важным источником информации и живым свидетельством экспорта американского национализма на Украину.А я буду продолжать внимательно следить за похождениями бравого нациста «Boneface».(с) Василий Прозоров https://telegra.ph/NACIZM-NA-EHKSPORT-05-19 – цинк