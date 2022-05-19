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Ефимов В.А. Белояр – система самоуправления здоровьем и долголетием.

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“Белояр – позволяет привести в порядок сознание, дух и тело. Эффективно восстанавливает опорно-двигательную, мышечную и нервную системы на основе славянских традиций древности. Станислав Викторович в своё время стоял у истоков разработки материалов КОБ и ДОТУ.

ДОТУПРАКТИК Вконтакте https://vk.com/dotupractic
Начать обучение бесплатно: https://vk.cc/amyCLH
Телеграм https://t.me/dotupractikbot

Присоединяйтесь к сообществу Белояр Клуб https://beloyar.club/1?gcpc=84066
Товары Белояр https://beloyar.ru/#products
Ближайший вебинар по системе Белояр 26 мая 2022 в 19:30 https://beloyar.club/pl/webinar/show?id=2571532
Сайт Белояр https://beloyar.ru/

Резервные каналы Ефимова В.А.
Телеграм https://t.me/viktorefimof
RuTube https://rutube.ru/channel/24249851/”
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gbONI6JY47Q
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