Ефимов В.А. Белояр – система самоуправления здоровьем и долголетием.
“Белояр – позволяет привести в порядок сознание, дух и тело. Эффективно восстанавливает опорно-двигательную, мышечную и нервную системы на основе славянских традиций древности. Станислав Викторович в своё время стоял у истоков разработки материалов КОБ и ДОТУ.
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Ближайший вебинар по системе Белояр 26 мая 2022 в 19:30 https://beloyar.club/pl/webinar/show?id=2571532
Сайт Белояр https://beloyar.ru/
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