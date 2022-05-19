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100 лет пионерии

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Сегодня исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации им. Ленина.
Организации, которая сыграла важную роль в создании нового советского общества.





Сейчас традиции советской пионерии сохраняются в пионерской организации КПРФ.
Различные западные скаутские организации у нас особо не прижились. Как поговаривают, власти намерены заняться воссозданием всероссийской пионерской организации с отсылками на традиции советской пионерии. Идеологическое содержание конечно же будет иным.
Ничего лучше пионерии с точки зрения организации и воспитания детей у нас в стране за 100 лет все равно не придумали.

С праздником всех причастных. Я лично пионером не был, только октябренком.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7623573.html
Метки: 1922, дети, история, личное, пионеры, праздники, Россия, ссср
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 285 157
    Sibiryak 26 мин. назад

      будут собирать металлолом и вторсырьё?

      • 9226 6878
        чужойSibiryak 21 мин. назад

          Это не актуально. Вот на Украине собрали вагоны с дизтопливом и другие активы из Белоруссии и России на 1 млнд даляров.
          Вот это спионерили так аж завитки берут. Братья из Украины поделили имущество Белоруссии по братски. Щас Лука последние волосы на жо-ре вырвет.

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