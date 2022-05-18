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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: Россия должна выйти из ВОЗ, ВТО и отказаться от Болонской системы образования

Это действительно огромная радость – услышать о неизбежном выходе РФ из указанных выше международных глобалистских организаций.Почему выход неизбежен? Ведь многие уже не раз высказывали подобное требование о выходе. Однако на этот раз заявление прозвучало от политического тяжеловеса, члена Высшего совета партии «Единая Россия». Зам. председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации П.О. Толстого.Т.е. шансы на такой исход велики как никогда – ведь никакие выборы в ближайшее время не предвидятся, так что голым популизмом такое заявление Толстого вряд ли можно назвать. В любом случае идея озвучена на достаточно высоком уровне. Осталось претворить её в жизнь.Мне, правда, не очень понятно, отчего в СМИ используют англицизм „вице-спикер” вместо слова с русскими корнями „зампред”.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на фоне новостей о выходе России из Совета стран Балтийского моря заявил, что в ближайшее время Россия должна будет покинуть ВОЗ и ВТО, а также «другие соглашения, приносящие вред, а не пользу».

По словам Толстого, России также пора отказаться от Болонской системы и вернуться к «традиционной русской системе образования». «Одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан — ныне школьников и студентов», — пишет он.

Также Толстой говорит о необходимости реформировать систему органов опеки, избавиться от ювенальных инструментов. По его словам, в весеннюю сессию будет рассмотрен законопроект о запрете для иностранцев покупать в России детей, пользуясь услугами суррогатных матерей.

Толстой обещает, что применение цифровых технологий будет ограничено этикой, а изменения затронут и сферу культуры: «Важно, что читают, смотрят и слушают наши дети».

«Этими и другими вопросами займется Межфракционная депутатская группа, созданная в Госдуме по благословению Святейшего Патриарха», — закончил свой пост Толстой.

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