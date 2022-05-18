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Снижение инфляции — это боль

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Снижение инфляции — это боль

Председатель ФРС США Джером Пауэлл сегодня — вслед за своим переназначением на новый 4-летний срок — сделал ряд принципиальных заявлений, которые будут определять экономическую политику США в ближайшие 4 года

▪️В условиях, одновременно, рекордной за 40 лет инфляции и падения экономики, ФРС делает принципиальный выбор в пользу подавления инфляции

▪️ ФРС, подавляя инфляцию, будет тормозить экономические рост. Достичь «мягкой посадки» экономики будет сложно в текущих условиях

▪️Подавление инфляции будет экономически болезненным для людей

▪️Результатом действий ФРС может быть не идеальный рынок труда; возможно, что «естественный» уровень безработицы повысится. Сейчас кажется, что «естественный» уровень безработицы намного выше 3,6%

▪️Существует реальная вероятность деглобализации мировой экономики

Заявление Председателя ФРС прокомментировал Заместитель секретаря Общественной палаты РФ А.Галушка:

▪️ «Председатель ФРС по сути охарактеризовал принципиальный выбор будущей экономической политики США.

В рамках цикла её реализации в американской экономике будет рост ставок по кредитам, торможение экономики, рост безработицы.

При этом будет давать о себе знать сложность борьбы с американской инфляцией, которая является энергетической прежде всего и частично продовольственной по своей природе, а бороться с ней будут монетарными методами — это всегда болезненно и низко эффективно.

▪️В мировой экономике будет идти интенсивный процесс перестройки глобальных кооперационных цепочек.

▪️В этих условиях для национальных экономик выигрышной будет политика построения суверенной экономики с локализацией максимальной добавленной стоимости внутри страны.

Такая политика требует активности и новаторства экономических властей.
Привычные подходы работать не будут.

▪️Потенциально у России есть все сильные стороны для роста экономики на основе суверенной модели.

Вопрос только в степени адекватности — способности к переключению (отказа от изживших себя экономических догм и стереотипов), активности политики и новаторства экономических властей.

Если это будет — будет рост.

Не будет — то не будет»

Источник: https://www.wsj.com/articles/feds-powell-to-take-wsj-questions-on-inflation-and-economic-outlook-11652779802?mod=hp_lead_pos7

https://t.me/crystal_book/1047 – цинк

Отличный прогноз. Если рост будет, то будет. Если не будет, то не будет.
Примечательно, что сегодня Маск заявил, что поддержит республиканцев на выборах и что Байден и демократы ведут США к экономическому краху. Годовая инфляция в США ожидается 8-10%. Такой инфляции в США не было со времен окончания прошлой Холодной войны.

Если говорить о РФ, то у нас в ходе этого кризиса ожидается инфляция в 17-20%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7621590.html
Метки: инфляция, Россия, США, ФРС, экономика
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