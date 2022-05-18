Политика Запада – основная причина проблем мировой энергетики, «экономическое самоубийство», с ней связано и все происходящее вокруг Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяной отрасли.

Топливно-энергетическому комплексу всегда уделяли особое внимание, а стабильные поставки «черного золота» за рубеж служили залогом лидирующих позиций страны. Но «так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами изменения климата», – заметил Путин.

«По внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды. Это постоянное злоупотребление носило совершенно конкретный характер», – продолжил он. Ограничивали банковское финансирование, против компаний и их руководства велись «надуманные судебные тяжбы», не выделялись участки для новых проектов, ограничивались возможности по развитию транспорта, создавались проблемы на фрахте и других направлениях, нужных для инвестиций, перечислил Путин. Все это и стало главной составляющей проблем в мировой энергетике, заявил он.

К этому добавились и соображения политического характера, сказал президент. «Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», – подчеркнул он. Который десятилетия «игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины», заметил Путин. И восемь лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом, добавил он.

«По абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках», – констатировал президент. Это ведет к инфляции, и европейцы, не признавая ошибки, ищут виновных на стороне, продолжил он. Они понимают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, и очевидно, что некоторые страны ЕС не смогут это сделать довольно долго, сказал Путин. Тем не менее такую задачу они перед собой ставят, не обращая внимания на урон, который уже нанесли своей экономике. «Складывается впечатление, что западные коллеги, политики и экономисты, просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов – или же во вред себе предпочитают их сознательно игнорировать», – оценил президент. Санкции и заявления об отказе от российской нефти уже привели к росту цен на спотовом рынке, а стоимость дизеля из-за дефицита растет еще более высокими темпами, чем цены на нефть, аргументировал он.

Запад пытается списать на Россию энергетическую инфляцию, прикрывая свои системные ошибки, и это ложится на плечи потребителей – миллионов европейцев, заметил Путин. «Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире», – констатировал он. По мнению ряда экспертов, это бесповоротно может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, которая и так все сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира, предупредил президент. «Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», – подчеркнул он.

Россия должна действовать прагматично, исходя из своих интересов. Результатом сумбурных действий партнеров помимо ущерба для европейской экономики стал фактический рост выручки российского нефтегазового сектора, отметил Путин. Но это не должно расхолаживать компании. «Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели уже, конечно, представляется маловероятным», – пояснил президент, призвав не просто добывать нефть, а выстраивать вертикальную цепочку до конечного потребителя. А государство продолжит делать все, чтобы создать условия для изменения бизнес-моделей компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчетов в национальных валютах, повышать доступность кредитов и страховых услуг, стимулировать глубокую переработку и развитие технологий нефтесервиса, заверил он.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин захочет себе новый «Москвич», если это будет хорошая машина.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину “Москвич”. Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», – сказал он агентству ТАСС.

Песков не исключил, что при таком условии и сам бы ее приобрел. «Конечно, почему бы и нет», – ответил он.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что в настоящий момент идет предварительная подготовка прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано на этот год.

Представитель президента также сказал, что точные даты пока не определены. Также нет дат и оглашения президентского послания в этом году.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал Песков агентству ТАСС.

Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем на вопросы граждан в прямом эфире глава государства отвечал каждый год. Исключением стали 2004 и 2012 годы.

В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.

По материалам Российской газеты, Газеты.ру, ТАСС, газеты «Известия»