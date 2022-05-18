Сегодня этот редкий минерал переливается десятком оттенков на женских украшениях. А обнаружен он был советскими геологами в глухой якутской тайге лишь в середине XX века.

Сиреневые переливы на фиолетовом фоне – так выглядит этот удивительный самоцвет, который добывается только в одном месте в мире – на юге Якутии в окрестностях реки Чары. Обнаружили этот минерал советские геологи, которые еще в 1940-е годы активные исследовали сибирскую тайгу в поисках месторождения металлов и кристаллов.

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Первые образцы нового камня геологи увидели в 1948 году. Группа ученых под руководством Владимира Дитмара (1903-1967) проводила геологическую съемку в районе Чары, неподалеку от горы Мурун. И в русле ручья (который сейчас носит имя Дитмара) геолог увидел сиреневый камень, который изначально принял за обычный сланец с примесями. Его находка была нанесена на карту, но о ней вскоре позабыли. Это место было настолько отдаленным от цивилизации, что оставалось «белым пятном» в геологии в течение десятилетий.

Редкий минерал чароит, найденный в бассейне реки Чара в Якутии, в музее геологии Центральной Сибири GEOS в Красноярске. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Четверть века спустя, в 1973 году на Муруне работал Юрий Рогов с командой молодых геологов, которые занимались поисками урана. Они побывали в том самом месте, где был отряд Дитмара, и неподалеку от полусгнившего барака Рогов увидел «странную какую-то глыбу высотой с метр», как он потом ее описывал.

Якутия. 11 октября 1990 г. Шлифовщица ювелирно-сувенирного участка Оксана Иванова. Никитин Николай /TASS Никитин Николай /TASS

«Сиреневый такой цвет у камня — будто прикрыт белесым налетом, довольно невзрачный. Я попробовал отколоть кусочек, а он не откалывается, – так вспоминал Рогов о своей находке. – Стал колотить по глыбе, пока не треснула рукоятка геологического молотка. Отбил-таки кусочек камня — и будто сиренью брызнуло. Вот, подумал, принесу жене: любопытная расцветка, женщинам яркое нравится».

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Вера Рогова была специалистом по минералам в той же экспедиции и вначале заинтересовалась именно желтыми вкраплениями, сразу предположив, что это новые минералы (так и оказалось впоследствии). А вот что это за сиреневый камень, было не очень понятно. На исследование взяли около 30 кг и занимались этой породой в свободное время.

Вкрапления новых минералов в чароите. Géry PARENT (CC BY-SA 4.0) Géry PARENT (CC BY-SA 4.0)

Несколько лет спустя об этом камне узнал коллега Роговых, геолог Юрий Алексеев, специалист по самоцветам. Он предположил, что супруги открыли совершенно новый ювелирный камень и, взяв вместе с Роговым еще около тонны образцов, отправил их на эспертизу в Москву.

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До 1977 года чароит был минералом без имени, так как его несколько лет изучали целые комиссии геологов. Выяснилось, что кроме новых пород (тинаксита, токкоита, франкаменита, мурунскита), в этом минерале были редкоземельные элементы, которые придавали ему невероятные разноцветные узоры. Тем не менее, в итоге утвердили существующее название чароит – по имени реки Чара. Оно не имеет ничего общего со словом «очаровательный», так как на якутском и эвенкийском «чара» означает просто «мель».

Шкатулка, бусы и подсвечник, выполненные из чароита, обработанного ювелирно-сувенирным участком экспедиции “Востоккварцсамоцветы”. Никитин Николай /TASS Никитин Николай /TASS

Но даже еще до официальной регистрации, чароит приобрел в СССР популярность у ювелиров и камнерезов. А все из-за своих сиреневых переливов, которые потрясающе выглядят не только в обрамлении серебром или золотом в женских украшениях, но и как самостоятельные поделки. Из чароита делали и вазы, и шкатулки. Чароит имеет множество оттенков, от светло-сиреневого до темно-фиолетового, которые плавно переходят друг в друга, переливаясь на свету.

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Интересно, что сколько ни искали, нигде больше в России или за ее пределами не было найдено ничего похожего на чароит. Единственное месторождение оказалось в районе Муруна – его так и назвали «Сиреневый камень». Представляет оно собой более двадцати разобщенных залежей чароита, разбросанных на площади около 10 квадратных километров.

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Точный объем запаса чароита не установлен, но оценивается он как минимум в 140 тысяч тонн. В настоящее время действует лимит на добычу чароита в Якутии – не более 100 тонн в год, однако из-за сложности освоения этих глухих таежных мест добывается гораздо меньше камня, а потому на прилавках магазинов его можно увидеть не часто.

Дианит. kamnevedy.ru kamnevedy.ru

При этом, кроме чароита, в 1997 здесь открыли еще один уникальный и редчайший камень – голубой нефрит, который геологи предложили назвать дианитом в честь принцессы Дианы. Возможно, что это не последнее геологическое открытие Якутии.

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