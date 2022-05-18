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Будущее Запорожья с Россией.

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Вице-премьер Хуснуллин (который курирует Севастополь и Крым) после поездки в Херсон и Мелитополь заявил, что:

1. Уже в мае оборот рубля в Херсонской и Запорожской областях резко вырастет. Зарплаты и пенсии за этот месяц выплатят в рублях.
2. Будут налаживать экономические связи региона с Россией, так как будущее региона с Россией.
3. Запорожская АЭС будет работать на Россию. В дальнейшем, Россия может продавать электроэнергию с ЗАЭС Украине.

В общем, весьма оптимистичные заявления, особенно после того, как был пробит сухопутный коридор в Крым, а Азовское море вновь стало внутренним морем России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7622564.html
Метки: война на украине, Запорожье, мелитополь, Россия, Украина, херсонская область
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9224 6876
    чужой 15 мин. назад

      Хорошее заявление сделано.
      Вспоминаю как два родных брата, два бывших советских военных воевали друг с другом один за Донбасс другой за Херсон консультировал войска НАТО.
      Я разговарил в Белоруссии с их родной сестрой.
      Когда подписывали с Порошенко в пятницу “минские соглашения” с действием в 00-00 в понедельник, то я на свое усмотрение выложил ей свои мысли по пунктам договора, что может произойти за выходные с пятницы по понедельник.
      Сестра родных воюю0щих братье заплакала.
      В понедельник случилось то, что я ей наговорил в пятницу.

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