Будущее Запорожья с Россией.
Вице-премьер Хуснуллин (который курирует Севастополь и Крым) после поездки в Херсон и Мелитополь заявил, что:
1. Уже в мае оборот рубля в Херсонской и Запорожской областях резко вырастет. Зарплаты и пенсии за этот месяц выплатят в рублях.
2. Будут налаживать экономические связи региона с Россией, так как будущее региона с Россией.
3. Запорожская АЭС будет работать на Россию. В дальнейшем, Россия может продавать электроэнергию с ЗАЭС Украине.
В общем, весьма оптимистичные заявления, особенно после того, как был пробит сухопутный коридор в Крым, а Азовское море вновь стало внутренним морем России.
Хорошее заявление сделано.
Вспоминаю как два родных брата, два бывших советских военных воевали друг с другом один за Донбасс другой за Херсон консультировал войска НАТО.
Я разговарил в Белоруссии с их родной сестрой.
Когда подписывали с Порошенко в пятницу “минские соглашения” с действием в 00-00 в понедельник, то я на свое усмотрение выложил ей свои мысли по пунктам договора, что может произойти за выходные с пятницы по понедельник.
Сестра родных воюю0щих братье заплакала.
В понедельник случилось то, что я ей наговорил в пятницу.