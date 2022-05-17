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Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией

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Из свежих заявлений Лаврова.

Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией

НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на восток

Москва посмотрит, какая территория Швеции и Финляндии будет использоваться НАТО, исходя из этого и будет делать выводы

Украина никому не нужна, Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Россией;

Украина не является самостоятельной, даже если в Киеве так думают;

Наши приоритеты не антизападные, они в пользу ускоренного развития с теми странами, которые уважают принципы и уставы ООН;

Российские дипломаты, вернувшиеся из недружественных стран, сейчас трудоустраиваются на других направлениях;

Россия после высылки своих дипломатов с Запада увеличит состав дипломатических миссий в Африке и Азии, переформатирует центральный аппарат МИД;

Германия с приходом Шольца утратила последние признаки самостоятельности;

У России есть данные, что украинских переговорщиков «ведут» Вашингтон и Лондон.

https://t.me/boris_rozhin/48964

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7620288.html
Метки: война на украине, лавров, мид рф, нато, Россия, США, Украина, холодная война
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