Главная » Новости Украины и Новороссии

Груз 1488

22 0


Есть груз 200. Есть груз 300. А есть груз 1488, который едет с "Азовстали" в колонию в Еленовке (раненых вывозят на Новоазовск)







Сегодня капитуляция противника на "Азовстали" продолжилась. По заявлению заместителя постпреда РФ при ООН Полянского, сдача произошла без предварительных условий.
СК РФ уже заявил, что проведет допросы пленных нациков.
Ранее по предложению Вассермана, в Думе заявили о необходимости выпуска постановления о запрете обмена нацистских военных преступников.
Полностью согласен с данными заявлениями. ВСУшников на наших вполне можно и нужно менять. Нациков и военных преступников – судить на территории ДНР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7621334.html
Метки: азов, военнопленные, война на украине, ДНР, мариуполь, Нацизм, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Странности древней Истории Грузии. Древние названия России.
Грузия — пока еще не очевидный банкрот
Россия приступила к наказанию Грузии
С Россией сотрудничать нельзя, все переговоры вести будем с разрешения ЕС и США, — новый президент Грузии (ФОТО, ВИДЕО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru