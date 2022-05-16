Удар в спину
Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, это невозможно, пусть не обижаются.
Делегации Швеции и Финляндии не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО (с) Эрдоган
Там "Друг Реджеп" к вышесказанному еще добавил, что среди депутатов Шведского и Финского парламентов есть сторонники терроризма. Так как Швеция и Финляндия отказались выдавать в Турции курдов и гюленистов, Эрдоган заявил, что Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Стоит напомнить, что прием новых членов согласно правилам организации осуществляется путем единогласного решения всех действующих членов блока.
Эрдоган заломил свою цену и ждет, что ему предложат. Если не предложат, он готов вставлять палки в колеса.
Согласитесь, приятно смотреть, когда Эрдоган втыкает свой ятаган в спину не тебе, а твоим оппонентам.
Что и правда, прям кривым ножиком в псину? Што вы в Турции на рынке кожанку ни разу не покупали? Закинул удочку с хорошей наживкой, теперь сидит и ждет преференций.
Reuters
“Erdogan’s spokesman said on Saturday that Turkey has not shut the door to Sweden and Finland joining NATO but wants negotiations and a clampdown on what it sees as terrorist activities”.
А они ослепли, когда похожее он проделывал с РФ.
Шведов с финиками таки нагнули в НАТУ, жаль их карлсонов с чухонцами, вроде даже безобидные и безропотные, помотает теперь их жизнь. Ну может и не придется вразумлять, но предупредить что с пяток мишеней у них теперь образовалось, ну и лавку закрыть на замок вместе с границей, голодуха она очень даже пользительна в просветлении.Нам по фигу, Путин уже разъяснил
и без вступления в НАТО шведы с финнами были бы не на нашей стороне, случись что
и после вступления не будут особо рыпаться в смысле размещения ракет или военных баз..
Вообще то Швеция и Финляндия непорядочно поступили. В спешке и без референдума, прогнулись перед Вашингтоном и Лондоном, в ущерб себе. Зная, что РФ никакой военной угрозы для них не представляла. Поэтому насчет размещения ракет и военных баз– это еще большой вопрос, англосаксы внаглую их принудят.