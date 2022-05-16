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Советские плакаты

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1934

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1938

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1939

1939.png

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1941

1941 (2).png

1941 (3).png

1941.png

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1948

1949.png
1949

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1951

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Источник: https://humus.livejournal.com/8405770.html
Метки: авиация, история, плакаты, постеры, Россия, фото
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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