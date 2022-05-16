Главная » Мировоззрение, Творчество

Плакаты в Мелитополе

18 0


Новые плакаты с Мелитополе.
Вот и настало время, когда генералы НКВД возвращаются на рекламные плакаты.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7618743.html
Метки: война на украине, Запорожье, мелитополь, нквд, плакаты, судоплатов, Украина, фотографии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 30 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 01 апреля 2016
Новости Украины — сегодня 7 декабря 2014
Отключения электричества раскачивают Николаевскую область

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru