Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.



Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24. Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

Кроме того, в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.