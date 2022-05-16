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Брифинг Минобороны России (16.05.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины.

 Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24. Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

 Кроме того, в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15781
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9217 6873
    чужой 49 мин. назад

      Кажись пачалося.
      Это вам не это.

      • 22678 21180
        жора шаповчужой 20 мин. назад

          Вот это. В СМИ сегодня : ” Берлинский 70-летний стоматолог и его украинская подруга,- по поддельным документам продали российскую недвижимость в Германии на миллионы евро.” Погорели на попытке продать пустующее здание Аэрофлота на улице Унтер-ден-Линден (центр Берлина) . Стоматолог представлялся “представителем АП РФ”. Фамилию стоматолога – в студию !!

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