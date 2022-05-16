Брифинг Минобороны России (16.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24. Над населенными пунктами Новостветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.
Кроме того, в районах Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники.
Кажись пачалося.
Это вам не это.
Вот это. В СМИ сегодня : ” Берлинский 70-летний стоматолог и его украинская подруга,- по поддельным документам продали российскую недвижимость в Германии на миллионы евро.” Погорели на попытке продать пустующее здание Аэрофлота на улице Унтер-ден-Линден (центр Берлина) . Стоматолог представлялся “представителем АП РФ”. Фамилию стоматолога – в студию !!