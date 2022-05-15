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В России запущен самый крупный цех. Это чудо техники

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В посёлке Белокаменка Мурманской области запущен самый большой в стране производственный цех высотой около 100 метров. В свою очередь он является частью ещё более грандиозного проекта, аналогов которому в мире просто не существует. Зачем в России строят бетонный флот и куда он поплывёт, а также о других позитивных новостях недели расскажем в сегодняшнем выпуске.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=llaYVe5l4IE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18626 9572
    BlackCat 53 мин. назад

      Как сообщает Блумберг, Еврокомиссия одобрила покупку российского газа по схеме, которую в марте озвучил Путин.

      Прикрыть свою неспособность отказаться от этой схемы (хотя сколько было криков, что ничего подобного и близко не будет и под схему предложенную Путиным никто не прогнется) ЕС оказался не в состоянии – пропаганда пропагандой, но провоцировать своими руками свой собственный экономический коллапс (воротилы немецкого бизнеса прямо заявили, что прекращение закупок российского газа приведет к краху целые отрасли немецкой экономики) ЕС оказался не готов и сейчас пытается спрятать свой прогиб за формулировками вроде “мы перечисляем в евро, а что там в Газпромбанке происходит, мы не знаем”. И еще хотят обязать компании, которые будут покупать газ по этой схеме заявлять, что они перечисляют деньги за газ в евро. Хотя и без этого известно, что они были должны переводить деньги в евро, а потом уже через рублевый счет конвертировать в рубли, что уже по данным того же Блумберг сделало 20 европейских газовых компаний (плюс десятки других на подходе во главе с ENI). Но так как руководство ЕС придерживается принципа “лучше казаться, а не быть”, то оно де-факто было вынуждено прогнутся перед путинской схемой, а на словах будет всем рассказывать, что нет. Причем само же и говорит об этом открытым текстом, когда указывает, что покупающие российский газ за рубли компании должны при этом говорить, создавая видимость, что все осталось как раньше, хотя вполне очевидно, что как раньше уже не будет.

      Причины этого банальны – в 20х числах мая наступают новые дедлайны по оплате за газ, а что бывает с теми, кто по этой схеме платить не хочет, наглядно показали на примере Польши и Болгарии, которых отключили по щелчку. Многие на это посмотрели, подумали и начали изучать вопрос открытия рублевых счетов в “Газпромбанке” (как та же итальянская ENI).

      Разумеется, далеко не все страны ЕС будут платить по этой схеме, где-то треть или даже половина стран ЕС будут и дальше покупать российский газ по новой схеме под аккомпанемент болтовни, что “никто не прогнулся, так как демократические идеалы не позволяют”.

      На фоне этого Россия сейчас изучает возможность реализации аналогичной схемы продажи нефти за рубли для недружественных стран. Любителям “прибалтийских смесей” привет.

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